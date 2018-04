Essilor : Oddo ajuste son objectif de cours à 125E

30/04/2018 | 10:08

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur après la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018. Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 125E (contre 130E précédemment) en attendant le rapprochement avec Luxottica.



Le groupe a publié un chiffre en hausse à 1825 ME, 2% en dessous des attentes d'Oddo et 3% en dessous du consensus. Les ventes des Verres et Matériel optique est 2% en dessous des attentes.



' Essilor espère croître de 4% en like-for-like sur 2018 et délivrer une marge opérationnelle égale ou supérieure à 18.3%. La croissance organique est légèrement inférieure à la guidance annuelle ce trimestre, ce qui implique une accélération sur le reste de l'année ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Il est très probable, selon nous, que le rapprochement avec Luxottica soit officialisé avant la fin du T2 '.



Oddo abaisse ses estimations de BPA de 7% sur 2018e et sur 2019e.



