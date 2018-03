ESSO S.A.F. : Communiqué sur les résultats consolidés de l'exercice 2017

Communiqué de Presse

Esso S.A.F

Tour Manhattan

92095 Paris la Défense cedex

Contact

Emmanuel du Granrut : 01 49 67 94 60

Catherine Brun : 01 49 67 94 57

La Défense, jeudi 22 mars 2018

ESSO RESULTAT CONSOLIDE 2017

Résultat opérationnel ajusté de 139 M€

Résultat net de 159 M€

Proposition de distribution de dividende de 1,5 €/action



Environnement économique et performance opérationnelle

Le prix du pétrole brut s'est élevé en moyenne à 54 $ (48 €) par baril de Brent en 2017 contre 44 $ (39 €) en 2016. En décembre 2017, le prix moyen du baril de Brent a été de 64 $ (54 €) contre 53 $ (51 €) en décembre 2016.

La parité euro-dollar s'est établie en moyenne en 2017 à 1,13 $ /€ contre 1,11$/€ en 2016.

L'indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publiée par la Direction Générale de l'Energie et du Climat s'est établi en moyenne à 34 €/tonne (€/t) en 2017 (36 €/t au second semestre), contre 25 €/t en 2016 (26 €/t au second semestre).

16,1 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées contre 14,7 Mt en 2016. 9,0 Mt ont été traitées au second semestre (8,3 Mt au second semestre 2016).

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 13 141 millions d'euros (M€) en hausse de 18 % qui reflète essentiellement la hausse du prix des produits pétroliers. Les ventes de produits raffinés s'élèvent à 25,4 millions de m3, en hausse de 4,4 % par rapport à 2016. Les ventes sur le marché intérieur sont en baisse de 4,3 %, alors que le marché français a progressé de 0,6 % par rapport à 2016 selon les statistiques publiées par le Comité Professionnel du Pétrole.

Résultats financiers consolidés

Le résultat opérationnel du groupe est un gain de 211 M€ qui comprend des effets stocks positifs pour 91 M€. En 2016, le gain opérationnel de 385 M€ comprenait des effets stocks positifs pour 250 M€.

Hors effets stocks et autres éléments d'ajustement, le résultat opérationnel ajusté est positif de 139 M€ (120 M€ en 2016) et inclut des effets de change opérationnels positifs pour 19 M€ (- 7 M€ en 2016). La hausse de 19 M€ du résultat opérationnel ajusté par rapport à 2016 reflète essentiellement l'amélioration de la marge brute de raffinage dans un contexte de hausse et de volatilité des prix du pétrole brut, partiellement compensée par une augmentation des coûts des utilités et une charge pour restructuration.

Le résultat financier est positif de 13 M€ (9 M€ en 2016) et comprend 15 M€ de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte de 65 M€ d'impôts courants et différés, le résultat net du groupe est un profit de 159 M€ contre un profit de 276 M€ en 2016.

Le résultat net hors effets stocks est un profit de 87 M€ contre un profit de 94 M€ en 2016.

Le flux net de trésorerie généré par l'exploitation est positif de 313 M€, en hausse de 101 M€ par rapport à 2016.

Les capitaux propres du groupe s'élèvent à 1 166 M€ et la position financière nette est positive de 405 M€. Au 31 décembre 2016, les capitaux propres étaient de 966 M€ pour une position financière nette positive de 191 M€. Le groupe n'a pas préfinancé ses engagements de retraite qui s'élèvent à 1 153 M€ à fin 2017.



Le groupe Esso S.A.F. reste exposé aux incertitudes concernant l'évolution du prix du pétrole brut et du dollar, à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

La transition énergétique va conduire à une baisse de la consommation d'énergies fossiles et à plus long terme à une évolution de la structure des marchés fournis par le groupe, dont l'ampleur et le rythme de transition sont incertains. Dans ce contexte, Esso SAF poursuivra ses efforts pour améliorer sa compétitivité et optimiser ses actifs industriels. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.

Comptes d'Esso S.A.F. au 31/12/2017

Le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 21 mars 2018 a arrêté les comptes sociaux d'Esso SAF pour l'exercice 2017. Le résultat net est un gain de 160 M€ pour 2017 (313 M€ en 2016). Le Conseil a décidé de proposer à l'Assemblée Générale le versement d'un dividende de 1,5 € par action pour l'exercice 2017 pour une mise en paiement prévue le 12 juillet 2018.

Résultats consolidés du groupe Esso S.A.F. (M€) Année 2017 Année 2016 Résultat opérationnel (1) 211 385 Produits et charges financiers 13 9 Impôts courants et différés (65) (118) Résultat net des activités poursuivies 159 276 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés 0 0 Résultat net part du groupe (2) 159 276 Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes) 16,1 14,7 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure sur les produits pétroliers) 13 141 11 147 Ventes totales de produits raffinés (milliers de m3) 25 428 24 350 Ventes, activités de distribution sur le marché intérieur (milliers de m3) 14 629 15 290 (1) Résultat opérationnel (A) 211 385 Effets stocks (B) 91 250 Autres éléments d'ajustement (C) (19) 15 Résultat opérationnel ajusté (A)-(B)-(C) 139 120 (2) Résultat net part du groupe (D) 159 276 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés (E) 0 0 Impôts courants et différés (F) (65) (118) Effets stocks (G) 91 250 Impôt sur le résultat hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (H) (46) (50) Résultat net hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (D)-(E)-(F)-(G)+(H) 87 94

- L'information financière est présentée en utilisant des indicateurs de performance qui excluent des éléments d'ajustement tels que le résultat opérationnel ajusté ou le résultat net hors effets stocks permettant ainsi une analyse plus pertinente de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes.

Les éléments d'ajustement du résultat opérationnel ajusté comprennent :

Les effets stocks

La variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/ premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. Pour évaluer la performance économique et financière du groupe, la société calcule un effet prix sur stock mesurant l'impact de la variation des prix des produits pétroliers sur les quantités en stocks à partir d'un prix moyen reflétant l'évolution du coût de remplacement de la période. Une dépréciation comptable est calculée dans la mesure où la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à leur valeur d'inventaire. La dotation/reprise nette de la dépréciation comptable des stocks et l'effet prix sur stocks constituent les effets stocks.

Les autres éléments d'ajustement

Ils concernent des transactions inhabituelles qui sont significatives et peu fréquentes. Il s'agit notamment de transactions en dehors de l'activité normale de la société bien que des transactions similaires aient pu se produire dans le passé ou risquent de se reproduire dans le futur, telles que coûts de restructuration, cessions d'actifs ou autres éléments non récurrents.

- Les résultats du communiqué de presse sont issus des comptes consolidés du groupe Esso S.A.F. au 31 décembre 2017 établis suivant les normes IFRS. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés au 31 décembre 2017 ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Le rapport de certification sera émis après réalisation des vérifications spécifiques et des diligences juridiques. Le rapport financier annuel d'Esso S.A.F. sera mis en ligne sur le site internet Esso.fr dans la rubrique informations réglementées d'ici au 30 avril 2018 conformément à l'article L 451-1-2 I du code monétaire et financier.

