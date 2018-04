Estée Lauder : 2 nouvelles venues au conseil d'administration

17/04/2018 | 09:49

Estée Lauder a annoncé dans la nuit les arrivées de Jennifer Hyman et de Jennifer Tejada au sein de son conseil d'administration ainsi que du comité d'audit, à compter du 16 avril 2018.



Âgée de 37 ans et diplômée de l'Université d'Harvard (Etats-Unis), Jennifer Hyman est co-fondatrice et responsable de la direction de Rent the Runway, une société qui loue des vêtements et des accessoires pour femme, à la demande et via un service d'abonnement. Depuis le lancement de l'entreprise en 2009, elle a développé les activités commerciales pour atteindre 9 millions de membres, 1.200 employés et plus de 500 marques de créateurs de mode.



Âgée de 47 ans et diplômée de l'université du Michigan (Etats-Unis), Jennifer Tejada est quant à elle responsable de la direction de PagerDuty, une plateforme de gestion des opérations numériques pour les entreprises. Sous sa direction, PagerDuty a doublé son chiffre d'affaires et développé son portefeuille pour dépasser aujourd'hui les 10.000 entreprises clientes.



Avant d'intégrer PagerDuty, elle occupait le poste de présidente et de responsable de la direction de Keynote Systems, un éditeur de logiciels spécialisé dans l'analyse de la performance numérique et les tests Internet et mobile.





