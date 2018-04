Estee Lauder : The Estée Lauder Companies nomme deux nouveaux membres à son conseil d'administration

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) a annoncé aujourd'hui la nomination de Jennifer Hyman et Jennifer Tejada au sein du conseil d'administration (le "Conseil"), ainsi que du comité d'audit, à compter du 16 avril 2018. Hyman est cofondatrice et cheffe de la direction de Rent the Runway, Inc. Tejada est cheffe de la direction de PagerDuty, Inc.

"Nous sommes ravis d'accueillir Jennifer Hyman et Jennifer Tejada dans notre conseil d'administration", déclare William P. Lauder, président exécutif. "Mme Hyman apporte une créativité et un savoir-faire impressionnants dans les secteurs de l'entrepreneuriat, le détail disruptif, la génération Y et le multicanal. Mme Tejada a une expérience exceptionnelle dans les secteurs numérique, mobile, logiciel et grand public. Ces parcours et expériences permettront à nos nouvelles directrices de fournir de précieuses perspectives pratiques au Conseil, à l'heure où notre société pérennise sa croissance en proposant des produits innovants et des expériences à ses consommateurs du monde entier."

Mme Hyman, 37 ans, est cofondatrice et cheffe de la direction de Rent the Runway, une société louant des vêtements et des accessoires pour femme, à la demande et via un service d'abonnement, et a placé la location d'articles de créateurs dans le quotidien des femmes. Depuis le lancement de l'entreprise en 2009, elle a développé les activités commerciales pour atteindre neuf millions de membres, 1 200 employés et plus de 500 marques de créateurs de mode.

Avant de fonder Rent the Runway, Mme Hyman était directrice du développement commercial chez IMG, une société internationale de gestion des talents. Elle est diplômée avec mention "cum laude" de l'université d'Harvard, et a obtenu son Master à la Harvard Business School.

Mme Tejada, 47 ans, est cheffe de la direction de PagerDuty, une plateforme de gestion des opérations numériques pour les entreprises. Sous sa direction, PagerDuty a doublé son chiffre d'affaires, développé son portefeuille pour dépasser aujourd'hui les 10 000 entreprises clientes, notamment la moitié du Fortune 100, et élargi sa présence mondiale sur les marchés internationaux clefs, comme l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique.

Avant d'intégrer PagerDuty, Mme Tejada occupait le poste de président et cheffe de la direction de Keynote Systems, un éditeur de logiciels spécialisé dans l'analyse de la performance numérique et les tests internet et mobile. Depuis plus de 25 ans, elle contribue à créer et transformer des entreprises internationales. Mme Tejada est diplômée de l'université du Michigan, et siège actuellement au conseil d'administration de Puppet Labs, Inc.

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des premiers fabricants et distributeurs au monde de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la Société sont vendus dans plus de 150 pays et territoires sous les marques suivantes: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA et Too Faced.

Une version électronique du présent communiqué de presse est disponible sur le site de la Société www.elcompanies.com.

Les énoncés prospectifs dans les remarques de M. Lauder ci-dessus comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs susceptibles de provoquer une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs incluent les conditions économiques actuelles et autres au niveau du marché mondial, la modification des préférences des consommateurs quant à leurs habitudes et lieux d'achat des produits vendus par la Société, la concurrence, la capacité de la Société à continuer à exécuter avec succès ses plans stratégiques et de restructuration à long terme, et ceux décrits dans le rapport trimestriel de la Société sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 décembre 2017.

