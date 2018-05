Estée Lauder : consensus battu au troisième trimestre

02/05/2018 | 13:09

Estée Lauder a fait état ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street d'un bénéfice net de 372 millions de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice décalé, soit 99 cents par action, contre 80 cents par action un an plus tôt.



Sur une base ajustée, le bénéfice par action (BPA) du spécialiste américain des cosmétiques s'est établi à 1,17 dollar, supérieur de 10 cents à la prévision moyenne des analystes.



Son chiffre d'affaires est quant à lui ressorti en forte hausse, passant de 2,86 à 3,37 milliards de dollars en rythme annuel (+18%), alors que le consensus visait un peu moins de 3,25 milliards.



En termes de perspectives, Estée Lauder table sur un BPA ajusté compris entre 4,38 et 4,42 dollars à fin 2018. Le chiffre d'affaires est de son côté attendu en progression entre 15 et 16%.





