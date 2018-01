Euler Hermes : +2,1% de croissance pour la France en 2018

Côté entreprises, l'optimisme est également de rigueur. Entre effet de rattrapage et capacités de production quasi saturées, l'investissement des entreprises françaises a enregistré une forte croissance cette année (+4,3%).

« Au regard du retard d'investissement cumulé depuis la crise de 2007 (près de 40 milliards d'euros) et de la pleine utilisation des capacités de production (85,8%), cette performance n'est pas étonnante. De plus, avec la reprise des exports (+3,5% en 2017) et l'accélération de l'investissement des ménages, la demande est là. Les entreprises ont logiquement dû investir pour y répondre », analyse Stéphane Colliac, économiste France chez Euler Hermes.

Le leader mondial de l'assurance-crédit établit des perspectives prometteuses pour l'économie française en 2018, avec une croissance économique attendue à +2,1%. Là encore, l'investissement jouera un rôle majeur (+3,9%), mais sera accompagné par un rebond de la consommation des ménages (+2%).

Année Croissance (%) Investissement (%) Consommation (%) 2016 1.1 2.7 2.1 2017 1.9 3.7 1.3 2018 2.1 3.9 2 Des perspectives prometteuses pour l'économie française

« En 2018, on attend certes un léger ralentissement de l'investissement des ménages (+3,5%). Mais il s'agit d'une question d'arbitrage : nous estimons que les ménages privilégieront cette année la consommation à l'investissement. Au global, les dépenses des ménages devraient être soutenues par un nouveau recul du chômage à 8,9% en 2018 (9,5% en 2017). Nous pensons donc que la consommation devrait croitre plus rapidement que l'an passé », détaille Stéphane Colliac.

La reprise de la consommation des ménages tricolores offre également de belles perspectives aux entreprises françaises. Mais la demande externe sera aussi au rendez-vous de 2018, avec des exportations attendues en croissance de +4,7%.

« La croissance économique en zone euro atteindra +2,2% en 2018. C'est un signal très positif pour nos entreprises, puisque plus de la moitié de nos exportations sont dirigées vers la zone euro. Cette double accélération de la demande domestique et externe devrait inciter les entreprises à investir plus, pour produire plus, et vendre plus. Les entreprises en sont conscientes, et se montrent d'ailleurs optimistes. En témoigne l'indice de confiance de l'INSEE qui s'établissait à 113 en janvier 2018, son plus haut niveau depuis juin 2000. Nous pensons donc que l'investissement des entreprises françaises devrait croître de +5% en 2018, sa meilleure croissance depuis 2007 », conclut Stéphane Colliac.