Euler Hermes : 447.935 actions apportées à l'OPAS

23/04/2018 | 13:12

Rothschild Martin Maurel et Société Générale ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Euler Hermes Group, soit du 9 au 20 avril inclus, Allianz a acquis 447.935 actions sur le marché au prix unitaire de 122 euros.



A la clôture de l'OPAS, Allianz détient directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 40.472.250 actions, soit 94,91% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance-crédit.



Compte tenu des 619.189 actions autodétenues, les actions non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires représentent 1.550.196 actions, soit 3,64% du capital et des droits de vote d'Euler Hermes.



