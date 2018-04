Euler Hermes Group : Mise à disposition de la note en réponse et du document « Autres informations » dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée suivie d'un retrait obligatoire

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, ou en Italie

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres

COMMUNIQUÉ DU 6 AVRIL 2018

MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

DE LA NOTE EN RÉPONSE ET

DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIFS AUX CARACTÉRISTIQUES,

NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES, DE

EULER HERMES GROUP

DANS LE CADRE DE

L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE

VISANT LES ACTIONS D'EULER HERMES GROUP

INITIÉE PAR

ALLIANZ SE

Le présent communiqué a été établi par la société Euler Hermes Group (la « Société ») et diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27, 3° et 231-28, I du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

En application des dispositions de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a apposé le visa n° 18-112 en date du 5 avril 2018 sur la note d'information établie par la Société (la « Note en Réponse ») en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la Société initiée par la société Allianz SE.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, le document présentant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la Société (le « Document « Autres Informations » ») a été déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018.

De même, conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l'AMF, la Note en Réponse et le Document « Autres Informations » sont mis à la disposition du public.

La Note en Réponse et le Document « Autres Informations » sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.fr.eulerhermes.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ils sont tenus à la disposition du public sans frais au siège social de la Société (1 place des Saisons, 92048 Paris-La Défense Cedex, France) et peuvent être obtenus sans frais par toute personne qui en fait la demande.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contient les termes et conditions complets de l'offre. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Euler Hermes Group décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Contacts média :

Footprint Consultants

Cécile Jacquet +33 (0)1 80 48 14 80

cjacquet@footprintconsultants.fr

Quentin Giudicelli +33 (0)1 80 48 14 80

qgiudicelli@footprintconsultants.fr



Euler Hermes Group

Jean-Baptiste Mounier +33 (0)1 84 11 51 14

jean-baptiste.mounier@eulerhermes.com

Euler Hermes est le leader mondial des solutions d'assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d'expérience, Euler Hermes offre une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de surveillance permet d'analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans 52 pays avec plus de 6.050 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext Paris (ELE.PA). Le groupe est noté AA par Standard & Poor's. La société a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2,6 milliards d'euros en 2017 et garantissait pour 894 milliards d'euros de transactions commerciales dans le monde fin 2017. Plus d'information: www.fr.eulerhermes.com, LinkedIn ou Twitter @eulerhermesFR.

