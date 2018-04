Euler Hermes : l'OPAS démarre le 9 avril

06/04/2018 | 13:37

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Euler Hermes Group déposée par Rothschild Martin Maurel et Société Générale, agissant pour le compte d'Allianz, sera ouverte du 9 au 20 avril inclus.



Société Générale se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions non détenues par l'initiateur.



