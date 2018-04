Euler Hermes : ralentissement de la croissance au Canada

16/04/2018 | 12:21

Euler Hermes fait le point aujourd'hui sur l'économie canadienne. La croissance du Canada s'est avérée dynamique en 2017, atteignant +3,1% (+1,4% en 2016). Pour 2018, Euler Hermes prévoit un ralentissement de la croissance canadienne à +2,4%.



' Même si le gouvernement a pris des mesures pour ralentir la hausse des prix (taxes, réglementation des prêts hypothécaires), un risque de bulle demeure pour le marché du logement canadien et menace les perspectives de croissance du pays ' explique le groupe.



Euler Hermes estime également que les négociations concernant les traités de l'ALENA sont périlleuses et leur issue est incertaine, de quoi peser potentiellement sur le commerce canadien.

' Toutefois, la décélération de la croissance attendue en 2018 apparait surtout comme un retour à la normale après la forte reprise connue en 2017. La politique monétaire de la Banque du Canada devrait rester accommodante cette année et soutenir les entreprises. Les défaillances devraient d'ailleurs se stabiliser en 2018 au Canada (+0%) ' rajoute Euler Hermes.

L'application du CETA devrait également offrir de nouvelles opportunités. Il profitera selon Euler Hermes aussi aux exportateurs européens souhaitant toucher le marché canadien, dont les entreprises françaises.

En effet, selon Euler Hermes, la demande additionnelle adressée à la France par le Canada devrait s'élever à +100 millions d'euros en 2018, alors qu'elle n'était que de +20 millions en 2017.



