Euler Hermes : retrait obligatoire le 27 avril

24/04/2018 | 16:00

L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Euler Hermes Group interviendra le 27 avril, au prix de 122 euros par action, et portera sur 1.550.196 actions, représentant 3,64% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance crédit.



Le 23 avril, elle a fait connaître qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Allianz, ce dernier détient directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 40.472.250 actions Euler Hermes, soit 94,91% du capital et des droits de vote.



Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



