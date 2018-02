Résultats Euler Hermes pour l’année 2017: Stabilité du résultat opérationnel courant et résultat net en progression de 10%

Le chiffre d'affaires atteint 2 567 millions d'euros, en hausse de 0,4% à taux de change et périmètre constants

Le ratio combiné net s'établit à 80,5%

Le résultat opérationnel reste stable et s'élève à 376,1 millions d'euros

Le résultat net, à 315,4 millions d'euros, est en hausse de 10%

Le ratio de solvabilité reste solide à 166%

Offre publique d'achat simplifiée par Allianz sur les actions Euler Hermes ouverte jusqu'au 13 février 2018. « Avec une croissance de 10% du résultat net du Groupe, Euler Hermes a connu en 2017 une nouvelle année de forte performance », a déclaré Wilfried Verstraete, Président du Directoire d'Euler Hermes. « Le 4ème trimestre a confirmé le retour d'une tendance à la hausse en termes de primes dans la plupart des pays où nous sommes implantés. L'environnement tarifaire demeure concurrentiel, mais les efforts fournis par nos équipes commerciales et les diverses initiatives que nous avons lancées au service de nos clients portent leurs fruits. La fréquence des sinistres demeure faible, ce qui prouve la solidité de notre modèle d'activité et notre efficacité en matière de gestion des risques. Cette faible fréquence nous a permis d'absorber sans dommage des réserves constituées au titre de sinistres potentiels non encore avérés. Du point de vue opérationnel, nos investissements dans le digital et la transformation de nos processus se poursuivent. Il s'agit là d'éléments clés de notre stratégie de croissance, dans la perspective d'améliorer l'expérience vécue par nos clients. Enfin, Allianz SE a annoncé le 27 novembre 2017 sa décision de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions du Groupe qu'il ne détient pas encore. La clôture de l'offre interviendra le 13 février. Je suis convaincu que cette opération représente avant tout une reconnaissance du travail accompli et des résultats que nous avons tous contribué à obtenir, et nous allons poursuivre dans cette voie. »

1. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires s'élève à 2 567 millions d'euros à fin décembre, et reste stable par rapport aux données publiées l'année dernière. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en progression de 0,4%.

Les primes acquises augmentent de 0,7% à taux de change constant, grâce à une activité commerciale satisfaisante. Les affaires nouvelles s'élèvent à 317 millions d'euros, le taux de rétention s'améliore de 2 points et les volumes assurés montrent un solde positif. D'un point de vue géographique, la France, l'Europe du Nord et les Etats-Unis affichent une hausse des primes, alors que l'Allemagne se stabilise. L'Asie est impactée par des résiliations de polices, et les pays méditerranéens et du Moyen-Orient montrent un relatif affaiblissement de la performance.

Les revenus de service sont positivement impactés par la reprise par Euler Hermes d'une partie des activités de gestion des garanties publiques allemandes de soutien à l'exportation, activités jusqu'à présent effectuées par PricewaterhouseCoopers. A périmètre et taux de change constants, les prestations de service sont en baisse par rapport à l'année dernière, du fait de la baisse des revenus d'information et des revenus de recouvrement, conséquence naturelle de l'environnement des sinistres, qui reste à un niveau bas.

2. Résultat opérationneL

Le ratio net combiné s'élève à 80,5%, en hausse de 0,7 point comparativement à l'année dernière.

Le ratio des sinistres net s'établit à 52,6%, en augmentation de 0,4 point par rapport à l'année dernière. Euler Hermes a bénéficié d'une fréquence de sinistres faible, mais cet effet positif a été compensé par plusieurs sinistres de taille moyenne au cours de l'année, et, en décembre, par l'enregistrement d'une réserve complémentaire liée à un sinistre potentiel significatif.

Le ratio de coûts net s'élève à 27,9%, légèrement en hausse par rapport à l'année dernière (27,6%). L'augmentation des coûts indirects de distribution, des charges informatiques et des investissements dans le digital est compensée par les premières économies réalisées relatives aux plans de compétitivité et aux mesures de productivité annoncées l'année dernière.

Les produits financiers nets de charges s'élèvent à 87,4 millions d'euros, en hausse de 12,1 millions d'euros, grâce à un résultat de change favorable et à des plus-values sur actifs de placement plus élevées. Le résultat financier récurrent reste stable.

Par conséquent, le résultat opérationnel courant reste stable et atteint 376,1 millions d'euros.

Les éléments non courants incluent une charge de restructuration de 15 millions d'euros relative aux projets lancés en Europe du Nord et au Groupe. Ce coût avait déjà été comptabilisé à fin septembre 2017.

Après prise en compte des éléments non courants, le résultat opérationnel s'établit à 359,5 millions d'euros.

3. Résultat net et dividende

Le résultat net s'élève à 315,4 millions d'euros, en hausse de 9,9% comparativement à l'année dernière. Cette augmentation est liée au remboursement exceptionnel par le fisc Français de la contribution de 3% sur les dividendes distribués, invalidée par le Conseil Constitutionnel.

Le résultat net par action s'élève à 7,51 euros, et le directoire d'Euler Hermes proposera un dividende de 4,85 euros par action. Cela correspond à un taux de distribution de 64,6%.

4. Ratio de solvabilité

Le ratio économique de Solvabilité II reste identique à l'année dernière, soit 166%.

5. Offre publique d'achat simplifiée initiée par Allianz

Allianz SE a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique d'achat simplifiée visant les actions Euler Hermes au prix de 122 euros par action, et a annoncé son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les actionnaires minoritaires détiennent moins de 5% du capital et des droits de vote d'Euler Hermes à l'issue de l'offre.

Le Conseil de Surveillance d'Euler Hermes a considéré que « l'offre est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires à qui elle offre une liquidité immédiate et intégrale dans des conditions de prix favorables, et de ses salariés », et, en conséquence, a émis un avis favorable sur l'offre et a recommandé aux actionnaires d'Euler Hermes d'apporter leurs actions à l'offre.

L''AMF a déclaré conforme l'offre publique d'achat simplifiée, qui a débuté le 15 janvier 2018 et reste ouverte jusqu'au 13 février 2018 (inclus). Les résultats de l'offre devraient être annoncés par l'AMF le 14 février 2018.

La note d'information visée par l'AMF sous le numéro 18-010, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, d'Allianz SE sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Allianz SE (www.allianz.com).

La note en réponse visée par l'AMF sous le numéro 18-011, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, d'Euler Hermes, sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Euler Hermes (www.fr.eulerhermes.com).