Eurasia Groupe : RETARD DANS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2017

RETARD DANS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2017

Gennevilliers, le 03 mai 2018

La société informe ses actionnaires du retard pris concernant la publication de son rapport annuel.

Ce retard s'explique par les délais pris pour finaliser les travaux comptables au regard de la consolidation particulièrement exhaustive du Groupe et plus particulièrement compte tenu de la reprise par EURASIA GROUPE SA, d'une nouvelle structure HERALD BLANC MESNIL, ayant pour objet la gestion d'un centre commercial et d'autre part le rachat d'une société de bâtiment BANCEL (gros œuvre, désamiantage), comprenant 120 personnes.

La société anticipe une publication des comptes et du rapport d'activité au plus tard pour le lundi 11 juin 2018.

Contacts :

Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com

A propos d'EURASIA GROUPE ( www.eurasiagroupe.com )

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux. La stratégie du Groupe vise à générer des revenus locatifs sécurisés et à optimiser les rendements des actifs détenus dans une perspective de détention à long terme. Pour cela, le Groupe cherche en permanence à proposer à ses clients un lot correspondant à leurs exigences en termes de superficie. La taille des lots s'échelonne de 50 m² à environ 5 000 m².

Les actifs immobiliers sont situés en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris, sur des axes à forte commercialité.

Site Web: www.eurasiagroupe.com

