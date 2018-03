EURAZEO : Patrimoine finalise l'acquisition de C2S (cliniques privées)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo Patrimoine, pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement dans les actifs tangibles, a annoncé la réalisation de l’acquisition, auprès de Bridgepoint, du Groupe C2S, huitième opérateur de cliniques privées en France et l’un des leaders régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.Les deux sociétés avaient signé un accord en janvier 2018 en vue de l'opération. L'investissement d'Eurazeo Patrimoine s'élève à environ 103 millions d'euros pour une participation représentant 87% du capital, aux côtés du management, avant l'entrée au capital des praticiens du groupe et d'un co-investisseur minoritaire.Capitalisant sur ses investissements récents dans la modernisation et dans l'amélioration de la performance opérationnelle du groupe, C2S pourra continuer à accélérer sa stratégie de développement, notamment par croissance externe, et confirmer sa place de groupe de santé de référence dans la grande région Centre-Est. Il pourra pour cela s'appuyer sur l'expérience d'Eurazeo Patrimoine dans l'accompagnement des sociétés et sur son expertise dans la gestion des actifs immobiliers.