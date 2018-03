Eurazeo : Patrimoine boucle le rachat du groupe de cliniques C2S

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo (ERF.FR) a annoncé mercredi la finalisation du rachat du groupe français de cliniques privées C2S auprès de Bridgepoint, conformément à l'accord conclu en janvier.

Le groupe C2S est le huitième opérateur de cliniques privées en France, avec 11 établissements et 161 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, pour 250.000 patients accueillis.

L'investissement d'Eurazeo, via son pôle Eurazeo Patrimoine, s'élève à environ 103 millions d'euros pour 87% du capital, "aux côtés du management, avant l'entrée au capital des praticiens du groupe et d'un co-investisseur minoritaire", non identifié, a souligné le groupe.

"Capitalisant sur ses investissements récent dans la modernisation et dans l'amélioration de la performance opérationnelle du groupe, C2S pourra continuer à accélérer sa stratégie de développement, notamment par croissance externe, et confirmer sa place de groupe de santé de référence dans la grande région Centre-Est", a fait valoir Eurazeo dans son communiqué.

