PARIS, LE 28 MARS 2018

EURAZEO PATRIMOINE FINALISE L'ACQUISITION

DU GROUPE C2S

Eurazeo Patrimoine, pôle d'Eurazeo spécialisé dans l'investissements dans les actifs tangibles, annonce la réalisation de l'acquisition, auprès de Bridgepoint, du Groupe C2S, huitième opérateur de cliniques privées en France et l'un des leaders régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-

Comté.

Capitalisant sur ses investissements récents dans la modernisation et dans l'amélioration de la performance opérationnelle du groupe, C2S pourra continuer à accélérer sa stratégie de développement, notamment par croissance externe, et confirmer sa place de groupe de santé de référence dans la grande région Centre-Est. Il pourra pour cela s'appuyer sur l'expérience d'Eurazeo Patrimoine dans l'accompagnement des sociétés et sur son expertise dans la gestion des actifs immobiliers.

Eurazeo Patrimoine et Bridgepoint avaient signé un accord en janvier 2018 en vue de l'opération.

L'investissement d'Eurazeo Patrimoine s'élève à environ 103 millions d'euros pour une participation représentant 87% du capital, aux côtés du management, avant l'entrée au capital des praticiens du groupe et d'un co-investisseur minoritaire.

À propos du Groupe C2S > Le Groupe C2S est le huitième opérateur de cliniques privées en France et l'un des leaders régionaux en

Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté. Il opère 11 établissements principalement spécialisés dans le court et le moyen séjour en médecine, chirurgie et soins de suite, et détient en propre les murs de 7 de ses cliniques. Le groupe compte environ 500 praticiens, asociés à la gouvernance, et près de 1 800 salariés. Il a soigné plus de 250 000 patients en 2017, dont 75% admis en ambulatoire, et réalisé un chiffre d'affaires de

161 M€.

À propos d'Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York,

Shanghai et Sao Paolo, avec environ 15 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de

long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

