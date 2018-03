Eurazeo : apporte son soutien financier à iM Square

16/03/2018 | 07:57

Eurazeo indique qu'il s'est engagée à accompagner, sur les prochaines années les investissements d'iM Square, plateforme européenne d'investissement et de développement dédiée à la gestion d'actifs, et deviendra son actionnaire de référence.



Ce nouvel engagement financier permettra à iM Square de prendre une participation minoritaire dans trois à six sociétés entrepreneuriales de gestion active aux encours compris entre un et 20 milliards de dollars.



Depuis son lancement, elle a déjà acquis des participations minoritaires dans deux sociétés américaines. Son objectif est d'investir plus de 500 millions de dollars dans les deux à quatre prochaines années avec ses partenaires actuels et futurs.



