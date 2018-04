Eurazeo : finalise l'acquisition de 30% dans Rhône

23/04/2018 | 10:14

Eurazeo a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation de 30% dans Rhône, firme internationale de gestion d'investissements alternatifs gérant plus de 5 milliards d'euros d'actifs.



Grâce à cette opération, Eurazeo disposera de plus de 15 milliards d'euros d'actifs sous gestion (y compris les actifs sous gestion du groupe de private equity Idinvest Partners récemment acquis).



Les associés de Rhône et Eurazeo sont convenus de l'acquisition par Eurazeo d'une participation de 30% dans Rhône Group L.L.C. et Rhône Capital L.L.C., via Alpine NewCo, Inc., une corporation établie dans l'Etat du Delaware pour les besoins de l'opération, pour notamment 100 millions de dollars en numéraire et 2 millions d'actions Eurazeo nouvellement émises.



