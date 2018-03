Eurazeo : iM Square accélère son développement avec le soutien financier d’Eurazeo

FR

IM SQUARE ACCELERE SON DEVELOPPEMENT AVEC LE SOUTIEN FINANCIER D'EURAZEO

ET LANCE SA PLATEFORME DE DISTRIBUTION AMERICAINE

• L'objectif d'iM Square est d'investir, avec ses partenaires actuels et futurs, plus de 500 millions de $ dans les 2 à 4 prochaines années

• iM Square lance iM Global Partner US, sa plateforme de distribution américaine

PARIS/LONDRES (16 mars 2018)

iM Square, la seule plateforme européenne d'investissement et de développement dédiée à la gestion d'actifs, accélère son développement avec le soutien financier renouvelé d'Eurazeo après un démarrage ambitieux et une performance à deux chiffres depuis son lancement. Eurazeo s'est engagée à accompagner les investissements d'iM Square sur les prochaines années, et deviendra son actionnaire de référence. Le Groupe Dassault / La Maison, actionnaire fondateur, apportera également son soutien.

Ce nouvel engagement financier permettra à iM Square de prendre une participation minoritaire dans 3 à 6 sociétés entrepreneuriales de gestion active aux encours compris entre 1 et 20 milliards de $. Principalement basées aux Etats-Unis et en Europe, les cibles recherchées devront également présenter des « track records » exceptionnels et être positionnées sur des stratégies complémentaires, notamment dans la gestion alternative. In fine, l'objectif est de leur apporter un soutien à la fois financier et opérationnel tout en leur assurant une flexibilité dans l'investissement et les capacités de distribution, ce qui fait d'iM Square un acteur unique en Europe.

Depuis son lancement, iM Square a déjà acquis des participations minoritaires dans deux sociétés de gestion américaines : Polen Capital, gérant indépendant spécialisé dans les valeurs de croissance et Dolan McEniry Capital, spécialiste de la gestion obligataire US. Les performances des deux sociétés de gestion sont remarquables et leur encours en plein essor, avec une progression de 7,5 à 17,4 milliards de dollars pour Polen depuis la création du partenariat avec iM Square en 2015, et une progression de 5,8 à près de 6,5 milliards de dollars pour Dolan McEniry depuis la prise de participation fin 2016.

iM Square poursuit par ailleurs, en Europe et aux Etats-Unis, sa recherche de nouveaux actionnaires disposant de capacités d'investissement et de distribution.

Son objectif est d'investir plus de 500 millions de $ dans les 2 à 4 prochaines années avec ses partenaires actuels et futurs.

Philippe Couvrecelle, Président d'iM Square, déclare : « Ce nouvel engagement de nos actionnaires constitue une véritable marque de confiance qui va nous permettre de démarrer une nouvelle étape dans le développement notre projet, non seulement en réalisant de nouveaux investissements pour enrichir notre offre avec de nouveaux partenaires, mais également en renforçant notre capacité de distribution. En effet, ce soutien intervient alors que nous amorçons la création de notre plateforme commerciale auxEtats-Unis et que nous poursuivons le développement de nos ressources de distribution en Europe et sur les autres marchés. Cela nous permet de passer à la vitesse supérieure et d'apporter à nos partenaires actuels et futurs, au-delà d'un capital permanent, une force de distribution unique au bénéfice de leur croissance ».

Marc Frappier, Managing Partner d'Eurazeo Capital, souligne : « Les services financiers et l'asset management en particulier, sont pour nous un secteur d'investissement prometteur qui bénéficie de solides fondamentaux. Le lancement d'iM Square est une formidable initiative qui allie croissance et esprit entrepreneurial, sur un marché particulièrement profond, offrant à ses actionnaires la possibilité de déployer plusieurs centaines de millions d'euros. Nous nous réjouissons d'accompagner ses fondateurs en leur apportant l'horizon de long terme et la solidité financière adaptés à leur marché.»

Lancement d'une plateforme de distribution US, un atout différenciant unique pour les sociétés de gestion entrepreneuriales

iM Square lance également une plateforme de distribution commerciale aux Etats-Unis, iM Global Partner US, sur le modèle de sa première plateforme de distribution européenne. La société pourra ainsi soutenir et développer la capacité opérationnelle de distribution de ses partenaires actuels et futurs dans l'ensemble des marchés clés en Europe et aux Etats-Unis.

Pour assurer le développement ambitieux de iM Global Partner US, iM Square recrute Jeffrey Seeley en tant que Responsable du Développement Commercial US, basé à Philadelphie (Pennsylvanie). Ancien Responsable de la Distribution US d'AMG Funds, il connaît particulièrement bien le fonctionnement des plateformes de distribution américaines, des partenariats stratégiques et de la collaboration avec des investisseurs partenaires pour développer leur croissance.

Fort du développement de ses plateformes, iM Square apportera une capacité et un savoir-faire en matière de distribution en Europe et aux Etats-Unis pour les fonds de ses sociétés partenaires. iM Square entend leur permettre d'accéder aux grands clients internationaux (banques privées, institutionnels, groupes bancaires, groupes d'assurance, sélectionneurs de fonds et plateformes de distribution) et notamment à une capacité de développement de fonds UCIT sur les marchés européens.

Les équipes des deux plateformes d'iM Global Partner seront composées de professionnels très expérimentés basées en Europe et aux Etats-Unis. L'objectif est de porter l'équipe à 20 personnes prochainement pour assurer le meilleur partenariat possible avec les sociétés d'investissement en leur apportant non seulement une plateforme de distribution globale pour leurs produits mais aussi un accès sur mesure à de nouveaux segments de clientèle et de distribution.

Philippe Couvrecelle, Président d'iM Square, conclut : « Nous avons de fortes ambitions concernant le développement de nos plateformes de distribution afin d'assurer à nos partenaires actuels et futurs la possibilité de soutenir leur croissance et une capacité de distribution internationale, leur permettant de se concentrer sur la gestion et la performance de leurs fonds ».

Conseils (iM Square)

Financier : Hottinguer Corporate Finance (Philippe Bonhomme, Djilali Bou-Abdallah, Romain Guillemin) Juridique : Cazals Manzo Pichot (Romain Pichot) ; SVZ Avocats (Géraud de Franclieu, Céline Raynal) ; CMS Bureau Francis Lefebvre (Jérôme Sutour)

Conseils (Eurazeo)

Juridique : Goodwin Procter (Maxence Bloch, Samuel Berrebbi, Arnaud David)

À propos du Groupe iM Square - iM Global Partner

L'objectif du Groupe iM Square est de bâtir une plateforme mondiale d'investissement et de développement dédiée au secteur de la gestion d'actifs en ciblant des sociétés de gestion exceptionnelles et indépendantes déjà matures, reconnues sur leur marché (principalement aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie). L'enjeu d'iM Global Partner est d'accélérer la croissance de sa gamme de fonds, soit gérés en interne, soit délégués aux sociétés de gestions partenaires d'iM Square afin de les aider à se développer à l'international. Amundi, Eurazeo, Dassault et La Maison sont les actionnaires fondateurs qui ont permis de lancer iM Square en juin 2015. iM Square travaille à l'ouverture de son capital à un ou plusieurs autres grands actionnaires internationaux et prévoit également de financer sa croissance à terme par une introduction en Bourse.

A propos de Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 15 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN: FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

