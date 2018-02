EURO Ressources : ANNONCE SES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

Paris, France, le 23 février 2018 : EURO Ressources S.A. (« EURO » ou la « Société ») (Paris : EUR) a publié aujourd'hui ses résultats financiers audités, établis conformément au référentiel comptable français ainsi que ses résultats financiers audités, établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Ces résultats financiers audités ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 23 février 2018. Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés en euros (« € »).

Selon le référentiel comptable français, EURO a enregistré un bénéfice net de 15,9 millions d'euros (0,255 € par action) pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, contre 16,0 millions d'euros (0,256 € par action) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Selon les IFRS, EURO a enregistré un bénéfice net de 18,7 millions d'euros (0,299 € par action) pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, contre 15,9 millions d'euros (0,255 € par action) en 2016.

Faits marquants de 2017

EURO a enregistré des produits d'exploitation de 26,1 millions d'euros en 2017, stables par rapport à 2016.

EURO a distribué un dividende d'un montant de 9,4 millions d'euros (0,15 € par action) en juin 2017.

Liquidités et sources de financement

Au 31 décembre 2017, le montant de la trésorerie s'élevait à 15,5 millions d'euros contre 11,1 millions d'euros au 31 décembre 2016. Cette hausse résultait principalement de la trésorerie générée par les activités opérationnelles partiellement compensée par la distribution d'un dividende en 2017.

Commentaires concernant les résultats financiers établis conformément au référentiel comptable français pour l'exercice clos le 31 décembre 2017

EURO a enregistré des produits d'exploitation de 26,1 millions d'euros en 2017, stables par rapport à 2016. Ces produits provenaient essentiellement de la redevance de la mine Rosebel pour un montant de 25,7 millions d'euros en 2017 (2016 : 25,7 millions d'euros). Les produits d'exploitation étaient stables, mais comprenaient l'incidence de l'appréciation du cours moyen de l'or à 1 258 dollars U.S. l'once en 2017, contre 1 249 dollars U.S. l'once en 2016 (0,3 million d'euros), et de l'augmentation de la production d'or à 318 117 onces en 2017, contre 311 808 onces en 2016 (0,2 million d'euros), effet neutralisé par l'incidence négative de l'appréciation de l'euro (0,5 million d'euros).

Selon le référentiel comptable français, les charges d'exploitation (hors dotation aux amortissements et dépréciations) se sont élevées à 1,08 million d'euros en 2017, contre 0,76 million d'euros en 2016. Cette hausse était principalement due à l'augmentation des charges administratives en 2017 à la suite de la comptabilisation d'un ajustement créditeur en 2016, ainsi que par l'augmentation des honoraires juridiques en 2017 liée principalement à la créance fiscale au titre de la taxe sur les dividendes des exercices passés.

Les dotations aux amortissements se sont élevées à 0,527 million d'euros en 2017, contre 0,585 million d'euros en 2016, une baisse expliquée principalement par une augmentation des réserves aurifères de la mine Rosebel.

EURO a comptabilisé une perte de change nette de 2,6 millions d'euros en 2017, contre un profit de 0,2 million d'euros en 2016, principalement due à d'importantes fluctuations des taux de change utilisés en 2017 pour convertir les comptes bancaires et des créances clients détenus en dollars américains.

Selon le référentiel comptable français, EURO a comptabilisé une charge d'impôt sur le résultat de 6,3 millions d'euros en 2017, contre 9,0 millions d'euros en 2016. Cette baisse était principalement due à l'incidence fiscale de l'augmentation de la perte de change et à la créance fiscale liée à la taxe de 3 % sur les dividendes payée durant les exercices précédents. Le 6 octobre 2017, le conseil constitutionnel de France a invalidé la taxe de 3 % sur les dividendes, décidant qu'elle était contraire à la Constitution. En conséquence, quelle que soit l'origine des dividendes distribués (distribution par des filiales ou prélèvement sur le résultat opérationnel), la taxe a été supprimée à compter de cette date. La décision du conseil constitutionnel s'applique rétroactivement. La créance fiscale estimée d'EURO au titre de la taxe sur les dividendes payée de 2014 à 2017, d'un montant de 1,56 million d'euros, a été comptabilisée en 2017.

Résultats financiers préparés conformément aux IFRS pour 2017 comparativement à 2016

Depuis le 31 décembre 2010, EURO ne prépare et ne publie plus d'états financiers consolidés en application de la loi française ; seul le référentiel comptable français peut être appliqué à la présentation des états financiers individuels et soumis à l'approbation des actionnaires. Toutefois, afin de se conformer aux exigences canadiennes et d'avoir une équivalence des informations selon le référentiel français et le référentiel canadien, les informations suivantes sur les résultats financiers selon les IFRS sont fournies à titre comparatif.

Comparaison de 2017 par rapport à 2016 (IFRS)

Selon les IFRS, EURO a enregistré un bénéfice net de 18,7 millions d'euros (0,299 € par action) en 2017, contre 15,9 millions d'euros (0,255 € par action) en 2016.

Selon les IFRS, les produits ont totalisé 26,1 millions d'euros en 2017, contre 26,1 millions en 2016, montant identique à celui du référentiel comptable français précité.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 0,5 million d'euros en 2017, contre 0,4 million d'euros en 2016. La différence résulte principalement de l'augmentation des charges administratives en 2017 à la suite de la comptabilisation d'un ajustement créditeur en 2016, ainsi que par l'augmentation des honoraires juridiques en 2017 liée principalement à la créance fiscale au titre de la taxe sur les dividendes des exercices passés, partiellement compensée par le remboursement de taxes opérationnelles payées durant les exercices précédents et aux produits financiers à recevoir liés au remboursement de la taxe sur les dividendes.

Les dotations aux amortissements se sont élevées à 0,6 million d'euros en 2017, contre 0,7 million d'euros en 2016, une hausse expliquée principalement par une augmentation des réserves aurifères de la mine Rosebel.

EURO a comptabilisé une charge d'impôt sur le résultat de 6,2 millions d'euros en 2017, contre 9,2 millions d'euros en 2016. Cette baisse s'expliquait principalement par des ajustements de change et par la créance fiscale liée à la taxe sur les dividendes de 3 % payée durant les exercices précédents, comme expliqué précédemment.

Comparaison du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2017 par rapport à la même période en 2016 (IFRS)

Au quatrième trimestre 2017, EURO a fait état d'un bénéfice net en IFRS de 6,1 millions d'euros (0,097 € par action), à comparer aux 4,1 millions d'euros (0,066 € par action) du quatrième trimestre 2016.

Les produits se sont élevés à 6,7 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, soit une baisse de 8 % par rapport aux 7,2 millions d'euros enregistrés au quatrième trimestre 2016. Ces produits provenaient essentiellement de la redevance de la mine Rosebel pour 6,6 millions d'euros (contre 7,2 millions d'euros au quatrième trimestre 2016). La baisse des produits qui s'expliquait principalement par la diminution de la production d'or à 83 595 onces au quatrième trimestre 2017 comparativement à 88 121 onces à la même période de 2016 (0,5 million d'euros), et par l'appréciation de l'euro (0,5 million d'euros), a été partiellement compensée par un cours moyen de l'or plus élevé au cours du quatrième trimestre de 2017 de 1 275 dollars U.S. l'once contre 1 222 dollars U.S. l'once au quatrième trimestre 2016 (0,4 million d'euros).

Les dotations aux amortissements se sont élevées à 0,14 million d'euros au quatrième trimestre 2017, contre 0,21 million d'euros sur la même période de 2016, une baisse principalement due par une augmentation des réserves aurifères de la mine Rosebel.

Au quatrième trimestre 2017, EURO a comptabilisé une charge d'impôt sur le résultat de 0,4 million d'euros, contre 2,9 millions d'euros au quatrième trimestre de 2016. Cette baisse s'expliquait principalement par des ajustements de change et par la créance fiscale liée à la taxe sur les dividendes de 3 % payée durant les exercices précédents, comme expliqué plus haut.

Titres négociables

EURO détient des titres négociables dans des sociétés minières présentes sur un marché volatil. Le risque de variation des cours est lié à la fluctuation des cours des titres négociables. Cet investissement en titres négociables est comptabilisé à la juste valeur.

Les titres négociables comprenaient 19,1 millions d'actions de Columbus Gold Corp. (« Columbus ») (12,0 % des actions en circulation au 31 décembre 2017 ; 31 décembre 2016 : 13,4 %).

Événement postérieur à la clôture

À la suite de l'approbation d'une entente par les actionnaires de Columbus le 27 novembre 2017 et de l'autorisation de TSX Venture Exchange, Columbus a complété la répartition de Allegiant Gold Ltd (« Allegiant ») aux actionnaires de Columbus. Comme indiqué dans la note 7, EURO détient 19 095 345 actions de Columbus. Ainsi, EURO a reçu en janvier 2018, une action ordinaire d'Allegiant pour chaque cinq actions de Columbus détenues, soit 3 819 069 actions. Cette transaction a engendré un gain hors trésorerie de 1,7 million €, qui sera comptabilisé en 2018 sur la base de la juste valeur des actions reçues de 0,68 CAD par action à la date de la transaction.

Perspectives

En 2017, la production afférente aux redevances Rosebel s'est élevée à 318 117 onces et devrait s'établir entre 311 000 et 326 000 onces en 2018. Il est prévu que la redevance Rosebel apportera à la Société des produits compris entre environ 23,7 millions d'euros et 24,9 millions d'euros (soit entre 28,0 millions de dollars U.S. et 29,4 millions de dollars U.S.) en 2018. Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1 250 dollars U.S. l'once et sur un taux de change de 1,18 dollar U.S. pour 1 euro. L'impact des fluctuations du cours moyen de l'or sur les produits annuels d'EURO, sur la base d'une production estimée de 318 000 onces, se chiffrerait à environ 3,1 millions de dollars U.S. pour chaque variation de 100 dollars U.S. l'once. L'impact d'une fluctuation de 5 % du taux de change moyen sur les produits annuels d'EURO avoisinerait 1,2 million d'euros. Les flux de trésorerie d'EURO devraient être principalement touchés par les paiements d'impôts sur le résultat.

À propos d'EURO

EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance portant sur la production aurifère de la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »). La mine d'or Rosebel est détenue à 95 % par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») et elle est exploitée par IAMGOLD. EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation. IAMGOLD France S.A.S., une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait environ 89,71 % de toutes les actions en circulation d'EURO au 31 décembre 2017.

Notes concernant les prévisions : certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. Les investisseurs sont avertis contre l'imprévisibilité inhérente aux prévisions, car celles-ci comportent des risques et des incertitudes. Il ne peut y avoir de certitude que l'évolution de la Société soit celle anticipée par sa direction.

Ce communiqué n'est pas destiné à la distribution aux agences de presse américaines, ni à la diffusion aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans les présentes n'ont pas été inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (« Securities Act ») et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis ou à une personne des États-Unis sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d'inscription de cette loi.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez vous adresser à :

Benjamin Little

Directeur-Général

Tél. : +1 416 933 4954

Email : blittle@euroressources.net Line Lacroix

Directeur-Général Délégué

Tél. : +1 450 677 2056

Email : llacroix@euroressources.net

