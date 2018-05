Euro Ressources : tassement du bénéfice net trimestriel

10/05/2018 | 10:13

Au titre du premier trimestre 2018, Euro Ressource a fait état d'un bénéfice net en IFRS de 3,9 millions d'euros , contre 4,1 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année 2017.



Cela représente un bénéfice par action (BPA) de 0,063 euro, contre 0,066 euro un an plus tôt.



Les produits de la société d'actifs aurifères s'élevaient à 5,6 millions d'euros, soit une baisse de 14 % par rapport aux 6,5 millions d'euros enregistrés au premier trimestre de 2017. Ces produits provenaient essentiellement de la redevance de la mine Rosebel (5,5 millions d'euros).



'Cette baisse des produits s`explique principalement par la diminution de la production d'or de 68 793 onces au premier trimestre 2018, comparativement aux 78 272 onces à la même période en 2017, et par l'appréciation de l'euro, évolutions partiellement compensées par l'augmentation du cours moyen de l'or', a indiqué l'entreprise.



En 2018, la production de la mine de Rosebel devrait s`établir entre 311 000 onces et 326 000 onces. Il est par ailleurs prévu que la redevance Rosebel apportera à la société des produits compris entre environ 23,7 et 24,9 millions d'euros.





