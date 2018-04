Retour à 1.20 CHF Envoyer par e-mail :

Si une fuite de capitaux russes liée aux sanctions américaines contre Moscou pourrait avoir un peu amplifié le mouvement, la dégringolade continue de la devise helvétique s'explique essentiellement par la politique monétaire.



En effet, la banque centrale suisse maintient des taux négatifs dans une fourchette de -0.25 à -1.25% depuis qu'elle a cessé de défendre 1.20 tout en continuant à injecter des liquidités dans le marché de manière plus aléatoire, officiellement 67 milliards en 2016 et 48 milliards en 2017.



Les banquiers centraux helvètes auront au passage remarqué qu'il est plus facile d'influencer les cours et d'éviter les attaques spéculatives en masquant ses intentions plutôt qu'en fixant un plancher de façon officielle. Une stratégie qui avait poussé l'autorité monétaire à se retirer sans préavis en 2015, altérant fortement son image et sa crédibilité.



Si parmi les grandes banques centrales, l'institution suisse maintient le niveau le moins attractif en matière de taux, elle présente par ailleurs le plus important bilan en proportion du PIB, loin devant la BOJ et la BCE qui préparent déjà une transition vers une politique plus restrictive.



Depuis début février et les premières secousses boursières, le Franc n'a d'ailleurs jamais cessé de se dévaluer, ne profitant pas de l'aversion au risque et de son traditionnel statut de valeur refuge. Dans un contexte de risque de guerre commerciale ou de regain de tensions géopolitiques, les cambistes ont effectivement davantage arbitré vers le Yen cette année, comme l'illustre parfaitement le graphique de la paire CHF/JPY.



Et la BNS ne semble pas sur le chemin de la normalisation alors qu'elle vient de réviser en baisse ses prévisions d'inflation à 0.6 et 0.9% pour 2018 et 2019 contre 0.7 et 1.1% auparavant, tout en signalant qu'elle continuait d'intervenir “au besoin” sur les changes.



