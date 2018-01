Le billet vert sous pression Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à long terme du 24/01/2018 | 09:03





Certes, la BCE ne relèvera pas son taux directeur avant la fin de ses rachats d’actifs, lesquels devraient se poursuivre comme prévu jusqu’au mois de septembre prochain. Pourtant les gouverneurs de Francfort ont été forcés d’adopter une posture plus offensive depuis le début de l’année, ne masquant plus leur volonté d’en finir avec ces mesures exceptionnelles.



Malgré une inflation qui peine à rejoindre la barre des 2%, le taux de chômage continue de reculer, au plus bas en 9 ans (8.7%). En Allemagne, où l’annonce d’une coalition gouvernementale offre un autre motif de soutien, le marché du travail n’a même jamais été aussi vigoureux depuis la réunification.



Plus généralement, la croissance mondiale plaide pour des politiques plus restrictives.



Et comme la Réserve Fédérale avait pris de l’avance en la matière, ces potentiels ajustements, qui réduisent les divergences entre les institutions monétaires, pénalisent le billet vert. Dans une moindre mesure, le Dollar souffre également des divisions qui subsistent au sein du comité de la FED vis-à-vis de l’inflation, d’une diplomatie sino-américaine peu chaleureuse, d’un marché de l’emploi étroit à l’extrême ou des problématiques de budget fédéral (shutdown), classiques depuis des décennies, mais néanmoins contre-productives.



Graphiquement, l’Euro bénéficie donc du contexte actuel pour inscrire de nouveau sommets inédits depuis plus de trois ans, au-delà de 1.23 USD, sur fond de hausse de la volatilité sur les changes. La monnaie unique rejoint ainsi une bande étroite (1.23- 1.25) où elle avait consolidé à la fin de l’année 2014. Si la zone paraît acceptable pour la BCE à ce stade, un test de la fourchette haute pourrait néanmoins déclencher d’importantes prises de bénéfices. Profitant des attentes autour de la fin du QE et de la faiblesse relative de la devise américaine, la monnaie unique efface ses résistances les unes après les autres, menaçant de peser l’inflation ou le commerce extérieur.Certes, la BCE ne relèvera pas son taux directeur avant la fin de ses rachats d’actifs, lesquels devraient se poursuivre comme prévu jusqu’au mois de septembre prochain. Pourtant les gouverneurs de Francfort ont été forcés d’adopter une posture plus offensive depuis le début de l’année, ne masquant plus leur volonté d’en finir avec ces mesures exceptionnelles.Malgré une inflation qui peine à rejoindre la barre des 2%, le taux de chômage continue de reculer, au plus bas en 9 ans (8.7%). En Allemagne, où l’annonce d’une coalition gouvernementale offre un autre motif de soutien, le marché du travail n’a même jamais été aussi vigoureux depuis la réunification.Plus généralement, la croissance mondiale plaide pour des politiques plus restrictives.Et comme la Réserve Fédérale avait pris de l’avance en la matière, ces potentiels ajustements, qui réduisent les divergences entre les institutions monétaires, pénalisent le billet vert. Dans une moindre mesure, le Dollar souffre également des divisions qui subsistent au sein du comité de la FED vis-à-vis de l’inflation, d’une diplomatie sino-américaine peu chaleureuse, d’un marché de l’emploi étroit à l’extrême ou des problématiques de budget fédéral (shutdown), classiques depuis des décennies, mais néanmoins contre-productives.Graphiquement, l’Euro bénéficie donc du contexte actuel pour inscrire de nouveau sommets inédits depuis plus de trois ans, au-delà de 1.23 USD, sur fond de hausse de la volatilité sur les changes. La monnaie unique rejoint ainsi une bande étroite (1.23- 1.25) où elle avait consolidé à la fin de l’année 2014. Si la zone paraît acceptable pour la BCE à ce stade, un test de la fourchette haute pourrait néanmoins déclencher d’importantes prises de bénéfices.

Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine