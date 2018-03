Devises : l'euro stable face au dollar malgré Donald Trump

23/03/2018 | 12:31

La monnaie unique européenne ne bougeait pratiquement pas vendredi midi sur le marché des changes, alors que les mesures protectionnistes de Donald Trump plombent les marchés d'actions et pèsent sur les taux. Ce midi, l'euro grappille 0,08% à 1,2330 dollar (après avoir cédé 0,14% la veille), en suivant des tendances aussi peu prononcées face à ses autres grandes contreparties. A cette heure, l'euro/dollar reste pratiquement stable (+ 0,34%) non loin du terme d'une semaine haute en couleurs politiques.



Du côté des marchés obligataires, les rendements se détendent : celui du 'dix ans' américain, qui le 20 mars testait les 2,90%, est revenu à 2,82%, quand du côté du Bund allemand on est passé dans l'intervalle de 0,58 à 0,52%.



Cette fois, ce n'est plus une information de presse : 'l'administration Trump a confirmé des mesures punitives sur les importations chinoises d'un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars' (et non plus 50 milliards, comme tel était le cas auparavant, allez savoir pourquoi), soulignent ce matin les analystes de Saxo Banque, sans que les contours ne soient connus pour l'instant. Le président américain, comme à son habitude, utilise des termes violents, accusant la Chine de 'concurrence déloyale' et de 'vol de propriété intellectuelle'. Il entend aussi utiliser l'OMC pour attaquer Pékin et veut parallèlement restreindre les investissements chinois aux Etats-Unis. Pékin a répondu en évoquant des mesures de rétorsion d'un montant de trois milliards de dollars.



Par ailleurs, un autre des conseillers de Donald Trump, le militaire H. R. McMaster qui jusqu'alors était son 'national security advisor', a été remplacé par John Bolton, connu pour des positions bien plus 'faucon' que son prédécesseur. Et ce alors que le nouveau secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, est également connu pour être partisan d'une ligne plus dure que le précédent tenant du titre, Rex Tillerson.



Cependant, les Européens se félicitent d'avoir obtenu des exemptions aux droits de douanes imposés par les Etats-Unis à l'acier et l'aluminium. 'Nous avons la naïveté de croire que la proposition de Bruxelles mercredi d'une taxe sur le chiffre d'affaire des groupes numériques (qui, bien sûr, a pour principale conséquence une augmentation du taux effectif d'imposition pour les grands groupes technologiques américains) a peut-être joué aussi', suppute La Banque Postale AM.



Chez UBS, on estime que 'l'administration américaine a réalisé un virage à 180° sur les droits relatifs à l'acier et l'aluminium' puisque l'exemption européenne s'ajoute à celles du Canada, du Mexique, de la Corée du Sud, etc.



D'ailleurs, Saxo Banque se demande s'il ne faut pas plutôt surveiller ce qui se passe du côté du secrétariat au Commerce tenu par Wilbur Ross. En effet, les déclarations tonitruantes de Donald Trump interviennent en vue de négociations commerciales, et elle pourraient bien avoir pour seul objet de mettre en position de force le 'dealmaker' qu'est Donald Trump.



'Il n'est pas du tout question de guerre commerciale, qui pourrait dégénérer en guerre des changes si la Chine venait décider à dévaluer sa devise brutalement comme on l'entend dire ici et là', assure-t-on chez Saxo Banque. 'En fait, c'est un grand écran de fumée qui est mis en avant par Washington ayant pour objectif réel de plaire aux entrepreneurs américains en adoptant un ton agressif sur le plan commercial avec la Chine, tout en s'abstenant de prendre des mesures qui pourraient réellement entrainer le courroux de Pékin', ajoutent les spécialistes.



'On sait que le marché aime souvent se faire peur, c'est le cas avec le protectionnisme mais, fondamentalement, il n'existe pas d'élément aujourd'hui plaidant pour un scénario noir', ajoute Saxo Banque. A suivre.



Dans ce contexte, les annonces statistiques devraient passer au second plan, d'autant qu'elles sont rares. On guettera, cet après-midi aux Etats-Unis, les commandes de biens durables pour février.



EG









