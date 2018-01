Devises : nouveau record pour l'euro/dollar ce matin

17/01/2018 | 12:49

La monnaie unique européenne restait pratiquement neutre mercredi midi sur le marché des changes, non sans avoir marqué un nouveau sommet depuis fin 2014 dans la matinée, à plus de 1,23 dollar. Pour l'heure, l'euro se tasse de 0,17% à 1,2237 dollar. Il varie aussi peu face au yen mais se tasse de 0,22% à 0,8872 sterling, tout en prenant 0,19% à 1,1787 franc suisse.



L'euro reste donc vigoureux face à sa contrepartie américaine : déjà en hausse d'environ 12% en 2017, il a encore gagné 2% depuis le début de l'année 2018.



Comme le soulignent les analystes parisiens d'Aurel BGC, à en croire une dépêche d'agence publiée hier, 'la BCE ne devrait pas renoncer lors de sa réunion monétaire de la semaine prochaine à son engagement de poursuivre ses achats d'actifs jusqu'à la remontée de l'inflation à son objectif, soit un peu moins de 2%.' Une nouvelle a priori négative pour l'euro. Sauf qu''aucun économiste sérieux n'avait envisagé le contraire !', ajoutent les spécialistes.



Cette nouvelle a été suivie par une déclaration de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui fait partie de l'Eurosystème : 'la récente évolution du taux de change est une source d'incertitude', a-t-il indiqué.





'Du très classique pour un banquier central : si le taux de change ne fait pas partie du mandat de la BCE, elle a toujours essayé de freiner des mouvements trop rapides', commente La Banque Postale AM. Reste que les banquiers centraux européens marquent ainsi leur sensibilité à l'appréciation de l'euro.



Ce qui peut expliquer que la principale devise européenne a cessé de progresser ces deux dernières séances (- 0,05% hier, - 0,17% à cette heure), sans toutefois remettre en cause la tendance.



Pas de surprise ce matin pour l'indice des prix à la consommation de la zone euro, ressorti en hausse 1,4% en décembre sur un an, selon Eurostat.



Cet après-midi, on guettera la production industrielle des Etats-Unis, attendue en hausse séquentielle de 0,4% en décembre. Le taux d'utilisation des facteurs devrait passer de 77,1 à 77,3%. Plus tard dans la soirée suivra le 'Beige Book', le recueil de conjoncture de la Réserve fédérale.



