Devises : stabilisation de l'euro/dollar ce midi

17/05/2018 | 12:45

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne tentait de se stabiliser face à sa contrepartie américaine. Après trois séances consécutives dans le rouge, soit 1,3% de baisse, l'euro reste neutre ce midi (- 0,05%) à 1,1805 dollar. Il suit des tendances similaires contre le sterling et le franc suisse, tout en se reprenant de 0,43% contre le yen, à 130,81.



Cette fois, la principale devise du Vieux Continent résiste au nouvel accès de hausse des taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis. A cette heure, le rendement du T-Note fédéral à dix ans grimpe encore à 3,10%, non sans avoir marqué en séance un nouveau record récent à 3,12%. Rappelons que ce taux n'était que de 2,40% en début d'année.



Hier, l'euro a notamment souffert de la confirmation par Eurostat de la stabilité de l'indice des prix à la consommation : + 1,2% en avril, comme en mars, alors que la BCE a pour mandat de viser, sans l'atteindre, le niveau de 2%.



'Les cambistes estiment qu'en l'absence d'augmentation de l'inflation, la BCE pourrait être tentée de repousser la normalisation de sa politique monétaire et sa remontée des taux' directeurs, commentent des spécialistes parisiens. Sans oublier la poursuite des tractations gouvernementales entre le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue en Italie, deux partis politiques peu favorables à la construction européenne.



A gueter cet après-midi aux Etats-Unis : les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour mai.



