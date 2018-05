L'euro à son plus bas de l'année face au dollar après l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro atteignait un plus bas depuis le début de l'année vendredi face au dollar après la publication mensuelle d'un rapport sur l'emploi américain en demi-teinte.

Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1920 dollar, contre 1,1988 dollar jeudi à 21H00 GMT. Vers 13H20 GMT, la monnaie unique est tombée à 1,1911 dollar, son plus bas niveau depuis le début de l'année.

La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 130,20 yens, contre 130,92 yens jeudi soir.

Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne à 109,20 yens, contre 109,19 yens la veille au soir.

L'euro s'est brièvement repris face au dollar au moment de la publication du rapport sur le chômage américain, moins bon que prévu, avant de chuter.

L'économie a créé 164.000 nouveaux emplois, alors que les analystes s'attendaient à 190.000.

En revanche, le taux de chômage est tombé à 3,9%, le plus bas niveau depuis décembre 2000. Cette baisse s'explique en partie par une réduction du taux de participation au marché du travail.

La veille, les chiffres de l'ADP avaient déjà montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait continué de créer de nombreux emplois en avril mais moins que ne l'estimaient les analystes.

Le gouvernement a par ailleurs révisé en hausse le chiffre des créations d'emplois du mois de mars avec 135.000 nouvelles embauches contre 103.000 initialement annoncées.

Au-delà des chiffres du chômage, ce sont ceux de la croissance des salaires que les investisseurs attendaient et le ralentissement a été plus fort que prévu avec une progression à 0,1% contre 0,2% espéré.

"Si nous sommes satisfaits du passage du chômage sous les 4% et de la révision en hausse des chiffres de mars, nous sommes dubitatifs devant la baisse du salaire horaire et du taux de participation", explique John Plassard de Mirabaud Securities, qui considère l'analyse de ce rapport "très compliquée" à cause des tendances contraires.

"La croissance des salaires déçoit", a pour sa part jugé James Knightley, analyste pour ING, qui relativise tout de même la portée de ce chiffre.

"Les autres enquêtes dessinent une image solide (de l'économie américaine) et nous continuons de croire que le sujet des salaires va s'imposer de manière plus forte et devenir le catalyseur pour que la Fed adopte une position plus agressive à l'égard de la menace inflationniste", a-t-il ajouté.

Les analystes restent partagés sur le nombre de relèvements des taux que la Fed pourrait effectuer en 2018, hésitant entre trois, le plan initial, et quatre.

Mercredi, lors de sa dernière réunion, l'institution a souligné que l'économie restait très positive et que l'emploi continuait d'être dynamique mais n'a pas signalé d'intention d'accélérer le resserrement de sa politique monétaire.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Sur le front des relations commerciales, les Etats-Unis et la Chine ont clôturé vendredi leur deuxième journée de négociations sans parvenir à un accord substantiel, à moins de trois semaines de l'entrée en vigueur de droits de douane punitifs aux Etats-Unis.

Selon l'agence étatique Chine nouvelle, "les deux parties ont reconnu qu'il subsistait d'assez importants différends sur certains problèmes et qu'il faudrait continuer à intensifier le travail" de négociation.

Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.309,78 dollars, contre 1.312,10 dollars jeudi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.636,48 dollars, contre 9.652,03 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise a terminé à 6,3660 yuans pour un dollar, contre 6,3537 yuans pour un dollar jeudi vers 15H30 GMT.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1920 1,1988

EUR/JPY 130,20 130,92

EUR/CHF 1,1937 1,1963

EUR/GBP 0,8831 0,8831

USD/JPY 109,20 109,19

USD/CHF 1,0013 0,9975

GBP/USD 1,3500 1,3575

