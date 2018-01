L'euro au plus haut depuis décembre 2014 face au dollar

New York (awp/afp) - L'euro est passé mercredi au-dessus du seuil symbolique des 1,24 dollar alors que la monnaie américaine était plombée par des propos du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin louant la faiblesse du billet vert.

Vers 22H00 GMT (23H00 HEC), l'euro grimpait à 1,2407 dollar, contre 1,2299 dollar mardi vers 22H00 GMT. Il est monté vers 19H05 GMT jusqu'à 1,2415 dollar, son plus haut niveau depuis décembre 2014.

La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 135,53 yens pour un euro contre 135,64 yens mardi soir.

Le billet vert reculait également face à la monnaie nipponne, à 109,24 yens pour un dollar contre 110,28 yens mardi, redescendant au passage sous la barre des 110 yens pour la première fois depuis septembre.

Lors d'une intervention à Davos, M. Mnuchin a souligné mercredi qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les Etats-Unis puisqu'il favorisait le commerce extérieur américain.

Ces remarques ont accentué le repli du billet vert en cours depuis plusieurs semaines "car elles suggèrent que les Etats-Unis ne vont rien faire pour tenter de le redresser", a souligné Gred Anderson de BMO Private Bank. Washington "pourrait même s'opposer aux pays essayant de freiner la progression de leur monnaie face au dollar", a-t-il ajouté.

Avec ces commentaires "étonnamment brut", M. Mnuchin "s'écarte du soutien traditionnel des précédents secrétaires au Trésor en faveur d'un dollar fort", a aussi noté Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange. Et "il avive les craintes de voir le président Donald Trump, qui a annoncé la mise en place de nouvelles barrières douanières pour des produits venant de Chine et de Corée du Sud plus tôt dans la semaine, renforcer son ton protectionniste lors de son intervention vendredi à Davos."

La Maison Blanche a par la suite semblé minimiser la portée de la chute du dollar, sa porte-parole Sarah Sanders affirmant que Donald Trump croyait "dans le libre flottement de la monnaie".

Mais dans ce contexte, "même les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale ne pourront pas changer grand chose", a indiqué M. Anderson car "on sait qu'en période de croissance mondiale, le dollar a tendance à s'affaiblir".

"Aussi, pourquoi les investisseurs choisiraient-ils maintenant de miser" sur le billet vert, a-t-il avancé.

Les cambistes attendent désormais la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi.

Sauf énorme surprise, l'institution de Francfort doit à la fois maintenir ses taux directeurs au plus bas et confirmer la poursuite de son vaste programme de rachats d'actifs jusqu'en septembre.

Mais "on veut surtout savoir ce que Mario Draghi a à dire sur la montée de l'euro gace au dollar, s'il va tenter ou non d'utiliser des termes de nature à faire reculer l'euro", a avancé M. Anderson.

La monnaie unique a aussi été aidée mercredi par l'annonce d'une accélération en janvier en zone euro de la croissance de l'activité privée, au plus haut depuis 12 ans.

La livre britannique a de son côté nettement profité de données robustes sur l'emploi au Royaume-Uni.

Vers 22H00 GMT elle montait face à la monnaie unique, à 87,15 pence pour un euro, et s'appréciait encore plus fortement face au billet vert, à 1,4236 dollar pour une livre.

La devise suisse progressait face à l'euro, à 1,1733 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9456 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise valait 6,3575 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, à son plus haut niveau depuis plus de deux ans, contre 6,4047 yuans pour un dollar à 15H30 GMT mardi.

L'once d'or s'échangeait pour 1.353,70 dollars au fixing du soir, ayant atteint son plus haut depuis plus de quatre mois à 1.355,80 dollars vers 15H00 GMT, contre 1.333,40 dollars au fixing de mardi soir.

Le bitcoin valait 11.199,50 dollars contre 11.082,20 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

22H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2407 1,2299

EUR/JPY 135,53 135,64

EUR/CHF 1,1733 1,1778

EUR/GBP 0,8715 0,8783

USD/JPY 109,24 110,28

USD/CHF 0,9456 0,9577

GBP/USD 1,4236 1,4004

