L'euro au plus haut en trois ans face au dollar après l'accord allemand

Londres (awp/afp) - L'euro grimpait face au dollar vendredi, évoluant à des sommets plus vus depuis décembre 2014 grâce à un regain d'optimisme des cambistes suite à l'annonce d'un accord politique en Allemagne.

Vers 10H10 GMT (11H10 HEC), l'euro valait 1,2123 dollar, contre 1,2030 dollar jeudi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne gagnait également du terrain face à la devise japonaise, à 134,70 yens pour un euro contre 133,87 yens la veille.

Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne, à 111,11 yens pour un dollar - tombant même vers 09H35 GMT à 111,00 yens, son niveau le plus faible depuis fin novembre - contre 111,29 yens la veille.

Vers 09H35 GMT vendredi, l'euro est monté à 1,2137 dollar, son niveau le plus élevé depuis fin décembre 2014, porté par l'annonce d'un accord de principe trouvé entre la chancelière conservatrice Angela Merkel et les sociaux-démocrates.

"L'euro est au plus haut en trois ans après qu'une avancée (dans les négociations) à ouvert la voie à un maintien de Mme Merkel au pouvoir au sein d'une nouvelle coalition", a commenté Joshua Mahony, analyste chez IG.

Les conservateurs d'Angela Merkel et les sociaux-démocrates allemands entendent "renforcer" et "réformer" la zone euro avec la France pour la rendre plus résistante aux crises, selon le texte de leur accord gouvernemental obtenu par l'AFP vendredi.

De manière générale, le document de projet gouvernemental, qui doit encore être validé par les partis concernés, se prononce pour une poursuite de l'intégration européenne dans les domaines de la Défense ou de la politique d'immigration.

Si cette nouvelle balayait les inquiétudes politiques en Allemagne, sans gouvernement depuis les élections de fin septembre, certains observateurs cherchaient déjà à tempérer l'enthousiasme du marché.

"Je me demande si la BCE (Banque centrale européenne) ne va pas devoir modérer le ton confiant qu'elle avait en décembre" du fait de la force de l'euro, a prévenu Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Le renforcement de l'euro n'est en effet pas forcément une bonne nouvelle pour la Banque centrale, car s'il est trop prononcé, il risque de mettre à mal ses efforts visant à faire s'accélérer l'inflation.

Surtout que l'euro avait déjà progressé jeudi, porté par des commentaires jugés encourageants de la BCE.

Selon le compte-rendu publié jeudi de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution en décembre, si l'économie de la zone euro continue de croître et que l'inflation continue de se diriger vers le niveau cible de 2%, le Conseil des gouverneurs pourrait "réviser tôt" en 2018 les éléments de langage liés à sa position et ses attentes en matière de politique monétaire.

"La monnaie européenne s'est enflammée après les commentaires du compte rendu de la BCE qui ont pris les courtiers de court" par leur tonalité moins accommodante qu'attendue, a indiqué Stephen Innes, courtier chez Oanda.

La ligne répétée par le président de la BCE, Mario Draghi, était jusqu'à présent que la banque centrale ne relèverait pas ses taux avant fin 2018.

Les cambistes ne vont cependant pas se concentrer uniquement sur l'actualité européenne car ils attendent la publication vers 13H30 GMT des chiffres sur l'inflation aux États-Unis en décembre, qui sont d'autant plus scrutées que la faiblesse de l'inflation continue d'être un casse-tête pour la Réserve fédérale américaine (Fed) et freine toute velléité d'accélération du resserrement monétaire aux États-Unis.

Vers 10H10, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 89,06 pence pour un euro - atteignant même vers 08H40 GMT 89,28 pence, son niveau le plus faible depuis fin novembre. La livre sterling montait face au billet vert, à 1,3612 dollar pour une livre, grimpant même vers 09H35 GMT à 1,3621 dollar, un sommet depuis fin septembre.

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1776 franc suisse pour un euro - atteignant même vers 09H10 GMT 1,1789 franc, son niveau le plus faible en trois ans. La monnaie suisse montait face à la devise américaine, à 0,9713 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise s'appréciait face au billet vert, à 6,4597 yuans pour un dollar contre à 6,5063 yuans jeudi vers 15H30.

L'once d'or valait 1.330,57 dollars - après être montée vers 09H40 GMT à 1.332,55 dollars, son niveau le plus fort depuis mi-septembre - contre 1.323,05 dollars jeudi au fixing du soir.

Le bitcoin valait 13.609,19 dollars contre 13.374,39 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

