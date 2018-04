L'euro baisse face à un dollar aidé par des indicateurs encourageants

New York (awp/afp) - L'euro se repliait jeudi face au dollar après la publication de statistiques meilleures que prévu sur l'économie américaine qui ont fait grimper les rendements de la dette des Etats-Unis sur le marché obligataire.

Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2339 dollar, contre 1,2374 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise à 132,52 yens, contre 132,69 yens la veille au soir.

Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 107,40 yens, contre 107,23 yens mercredi soir.

Le dollar a grimpé après la parution de chiffres meilleurs que prévu sur l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie et sur les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Ces indicateurs encourageants laissent en effet les investisseurs penser que la banque centrale américaine va, au vu de la bonne santé de l'économie américaine, continuer à relever ses taux d'intérêt.

Résultat: le rendement sur les bons du Trésor à deux ans est monté à son plus haut niveau en neuf ans et celui sur les bons du Trésor à 10 ans a grimpé au-dessus de 2,9%. La hausse des rendements tend à faire monter le billet vert face aux autres devises.

Les discussions en cours sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et la volonté des investisseurs de diversifier leurs portefeuilles participent aussi au renforcement du dollar, selon Kathy Lien, de BK Asset Management.

Parallèlement, en l'absence d'informations majeures de l'autre côté de l'Atlantique, "l'euro a pour le quatrième jour de suite échoué à rester au-dessus de la barre des 1,24 dollar", remarque la spécialiste. Signe, selon elle, d'une forte résistance technique à ce niveau.

La livre de son côté "continue de défier les fondamentaux" en grimpant malgré des chiffres décevants sur les ventes au détail en mars, estime Mme Lien.

"En fait, presque toutes les statistiques dévoilées ce mois se sont détériorées par rapport à la période précédente", relève-t-elle. Mais "la résilience de la livre peut en partie être attribuée à l'idée que la Banque d'Angleterre relèvera malgré tout ses taux le mois prochain", avance la spécialiste.

Tout en évitant de casser la reprise de l'activité économique, la banque centrale anglaise veut en effet relever ses taux pour freiner l'inflation, en partie due à la faiblesse de la livre.

"Mais la série de mauvaises données, couplée à une probable modération de l'inflation sous-jacente (hors coûts de l'énergie et de l'alimentation, ndlr) durant l'été, pourrait compliquer les efforts (de la BoE) pour un second relèvement plus tard dans l'année", prévient James Smith, analyste pour ING.

Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.345,20 dollars, contre 1.349,43 dollars mercredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 8.254,30 dollars, contre 8.187,53 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise a terminé à 6,2791 yuans pour un dollar, contre 6,2744 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2339 1,2374

EUR/JPY 132,52 132,69

EUR/CHF 1,1993 1,1987

EUR/GBP 0,8664 0,8712

USD/JPY 107,40 107,23

USD/CHF 0,9720 0,9687

GBP/USD 1,4079 1,4203

bur-jum/alb/cj