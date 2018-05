L'euro baisse face au dollar avant l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro reculait vendredi face au dollar dans un marché prudent avant la publication mensuelle du rapport sur l'emploi américain et alors que des négociations commerciales se tiennent toujours entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1964 dollar, contre 1,1988 dollar jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 130,48 yens, contre 130,92 yens jeudi soir.

Le billet vert reculait également face à la monnaie nipponne à 109,06 yens, contre 109,19 yens la veille au soir.

Les investisseurs vont se focaliser plus tard dans la journée sur le rapport mensuel sur l'emploi américain.

Pour avril, les analystes tablent sur 190.000 créations d'emplois aux Etats-Unis, avec un recul du taux de chômage d'un dixième de point de pourcentage, à 4%.

Les derniers chiffres de l'ADP, publiés mercredi, ont montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait continué de créer de nombreux emplois en avril mais moins que ne l'estimaient les analystes. Le secteur privé a ainsi créé 204.000 nouveaux postes le mois dernier alors que les analystes s'attendaient à 225.000 nouvelles embauches.

"Globalement, le marché de l'emploi reste sur une bonne trajectoire même si plusieurs indicateurs ont récemment souligné un ralentissement de la croissance", ont estimé les analystes de Saxo Banque.

Mais au-delà des chiffres du chômage, ce sont ceux de la croissance des salaires qui attireront l'attention des investisseurs. Celle-ci est attendue à 0,2% contre 0,3% le mois précédent.

"Une augmentation plus lente des niveaux de salaire sera perçue comme une raison pour la Fed (Réserve fédérale américaine) de maintenir son plan actuel de deux hausses des taux supplémentaires d'ici à la fin de l'année", après une première en mars, a estimé Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Les analystes restent partagés sur le nombre de relèvements des taux que la Fed pourrait effectuer en 2018, hésitant entre trois, le plan initial, et quatre.

Mercredi, lors de sa dernière réunion, l'institution a souligné que l'économie restait très positive et que l'emploi continuait d'être dynamique mais n'a pas signalé d'intention d'accélérer le resserrement de sa politique monétaire.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Sur le front des relations commerciales, Américains et Chinois attaquent vendredi leur deuxième journée de négociations pour tenter de trouver un accord, moins de trois semaines avant l'entrée en vigueur attendue de droits de douane punitifs aux Etats-Unis.

Selon l'agence étatique Chine nouvelle, "les deux parties ont reconnu qu'il subsistait d'assez importants différends sur certains problèmes et qu'il faudrait continuer à intensifier le travail" de négociation.

"Les chances d'une percée aboutissant à un accord commercial après ces deux jours de négociations sont considérées comme hautement improbables", a commenté Lukman Otunuga, analyste pour FXTM. "Cependant, les pourparlers pourraient être une étape positive pour que les deux nations évitent une potentielle guerre commerciale", a-t-il ajouté.

Du côté de la zone euro, le seul élément susceptible d'intéresser les investisseurs était les ventes au détail en mars. Celles-ci ce sont établies à 0,1%, alors qu'elles étaient attendues en progression de 0,5% selon le consensus d'analystes établi par Bloomberg.

Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.309,12 dollars, contre 1.312,10 dollars jeudi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.752,59 dollars, contre 9.652,03 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise a terminé à 6,3590 yuans pour un dollar, contre 6,3537 yuans pour un dollar jeudi vers 15H30 GMT.

EUR/USD 1,1964 1,1988

EUR/JPY 130,48 130,92

EUR/CHF 1,1952 1,1963

EUR/GBP 0,8833 0,8831

USD/JPY 109,06 109,19

USD/CHF 0,9990 0,9975

GBP/USD 1,3546 1,3575

