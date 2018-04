L'euro baisse face au dollar dans l'attente de l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro se repliait jeudi face au dollar à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain et alors que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine ne semblaient plus avoir de conséquence sur le marché des changes.

Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2259 dollar, contre 1,2278 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne gagnait du terrain face à la devise japonaise à 131,25 yens, contre 131,10 yens la veille au soir.

Le billet vert avançait lui aussi face à la monnaie nipponne à 107,06 yens, contre 106,78 yens mercredi soir.

Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine semblaient une nouvelle fois se calmer après les propos rassurants du nouveau conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, qui a affirmé que les menaces pourraient ne jamais entrer en vigueur.

Surtout, si le marché des actions a connu une forte volatilité mercredi, les devises sont restées calmes.

"Les cambistes s'appuient plus sur les fondamentaux macroéconomiques et de ce côté, il ne semble pas y avoir de changement significatif ni du côté de l'inflation, ni de la croissance, ni de l'emploi, et donc, par conséquent, pas non plus du côté de la politique monétaire", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Selon lui, les devises "sont actuellement évaluées au juste prix".

La veille, les tensions entre les deux grandes puissances économiques mondiales ont connu une nouvelle escalade avec la décision de la Chine de répliquer à la liste de produits que les Etats-Unis pourraient taxer, en menaçant d'instaurer des droits de douane sur 50 milliards de dollars de produits américains, dont certains stratégiques comme le soja ou les automobiles.

Le montant cumulé des produits visés par les deux pays atteint désormais 100 milliards de dollars, soit environ 17% des 580 milliards d'échanges commerciaux bilatéraux enregistrés en 2017.

Du côté des indicateurs économiques, alors que la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain reste l'événement de la semaine pour les cambistes, ces derniers ont déjà pu prendre note des demandes hebdomadaires d'allocation chômage en début d'après-midi.

Celles-ci se sont portées à 242.000 en données corrigées des variations saisonnières alors que les analystes prévoyaient 225.000 demandes.

En Europe, la livre britannique évoluait à la baisse jeudi. En cause, l'indice composite PMI qui a chuté à 52,5 en mars contre 54,5 en février, alors que les analystes tablaient sur 54.

Ce ralentissement "a peu de chances d'empêcher la (Banque d'Angleterre) d'augmenter son taux d'intérêt de 25 points de base en mai", a néanmoins relativisé Daniel Vernazza, analyste à UniCredit.

Un relèvement des taux rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.328.50 dollars contre 1.333,32 la veille à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise n'était pas cotée jeudi en raison de jours fériés. Elle valait 6,3033 yuans pour un dollar mercredi à 15h30 GMT.

Le bitcoin valait 6.831,79 dollars, contre 6.830,75 dollars mercredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2259 1,2278

EUR/JPY 131,25 131,10

EUR/CHF 1,1795 1,1798

EUR/GBP 0,8742 0,8721

USD/JPY 107,06 106,78

USD/CHF 0,9622 0,9608

GBP/USD 1,4024 1,4079

bur-ktr/js/bh