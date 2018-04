L'euro baisse face au dollar, fragile en attendant la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro reculait lundi face au dollar, aidé par l'apaisement des tensions géopolitiques et alors que le marché reste prudent concernant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi.

Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2219 dollar contre 1,2288 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,45 yens, contre 132,28 yens vendredi soir.

Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 108,38 yens, soit un plus haut depuis mi-février, contre 107,66 yens vendredi.

La croissance du secteur privé en zone euro, qui est restée inchangée en avril selon l'indice PMI, alors que les analystes tablaient sur un léger ralentissement, n'a pas soutenu la monnaie européenne.

Pour les analystes de Morgan Stanley, l'euro semble "vulnérable", notamment du fait des récentes mauvaises données économiques.

Celles-ci ont accentué la prudence des investisseurs alors que la Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi.

"Une nouvelle accélération de la croissance du PIB semble écartée et les signes d'un ralentissement de l'inflation se traduiront par le fait que les faucons seront en petit nombre à la réunion de ce jeudi", a expliqué Bert Colijn, analyste pour ING.

L'appellation "faucons", en opposition aux "colombes", fait référence aux partisans d'un durcissement de la politique monétaire de l'institution.

La monnaie unique a poursuivi sa baisse, notamment face au dollar, alors que les analystes soulignaient l'apaisement des tensions géopolitiques.

La Corée du Nord a pris une décision spectaculaire en annonçant samedi la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux ainsi que la fermeture du site d'essais nucléaires, une décision aussitôt saluée par Washington et Séoul mais accueillie avec prudence par Tokyo.

En outre, en marge des réunions de printemps du FMI, le secrétaire au Trésor américain Mnuchin a déclaré qu'il était engagé dans un "dialogue" avec le gouvernement chinois et qu'il était "prudemment optimiste" quant à la conclusion d'un accord visant à éviter les tarifs douaniers.

Cet apaisement "pourrait atténuer les ventes de dollars à court terme", a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.

De plus, le billet vert reste porté par de solides données sur l'économie américaine, publiées la semaine dernière.

Ces bons chiffres augmentent la confiance des cambistes concernant un futur resserrement monétaires, ce qui se traduit par "une augmentation du rendement des taux à 2 ans du Trésor, sur le point de toucher 2,5%", un plus haut depuis 2008, selon Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com.

Actuellement, les investisseurs s'interrogent sur le nombre de nouvelles hausses des taux d'ici à la fin de l'année, après une première effectuée en mars, hésitant entre deux et trois.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, qui en achètent en prévision.

Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.324,44 dollars contre 1.335,60 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 8.925,48 dollars, contre 8.524,52 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3135 yuans pour un dollar contre 6,2965 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2219 1,2288

EUR/JPY 132,45 132,28

EUR/CHF 1,1939 1,1981

EUR/GBP 0,8766 0,8776

USD/JPY 108,38 107,66

USD/CHF 0,9770 0,9746

GBP/USD 1,3942 1,4000

bur-ktr/jbo/tes