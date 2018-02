L'euro baisse face au dollar, la prudence reste de mise

Londres (afp) - L'euro baissait face au dollar mercredi, dans un marché toujours prudent après les fortes turbulences traversées par les grandes places financières mondiales en début de semaine.

Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro valait 1,2334 dollar contre 1,2376 dollar mardi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne perdait également du terrain face à la devise japonaise, à 134,72 yens pour un euro contre 135,57 yens mardi soir.

Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 109,23 yens pour un dollar contre 109,54 yens la veille.

"L'aversion au risque s'est un peu atténuée sur les dernières 24 heures, et les monnaies ont un peu repris leur souffle", mais il reste à savoir si "cette quête de sécurité des investisseurs est terminée", a commenté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.

Les Bourses américaines, saisies d'un mouvement de panique après plusieurs mois d'euphorie boursière, ont en effet dégringolé lundi, provoquant un effet domino sur les marchés asiatiques et européens et entraînant un afflux d'investisseurs vers les actifs jugés moins risqués comme la devise américaine.

Le billet vert était déjà prisé depuis vendredi par les cambistes, profitant d'un rapport mensuel sur l'emploi américain en janvier meilleur qu'attendu.

Les indices américains ont effacé mardi une partie de leurs pertes de la veille mais la prudence restait de mise.

Les raisons qui ont déclenché ces violents mouvements sur les marchés d'actions et entraîné un renchérissement du dollar sont "clairement la hausse des rendements des obligations américaines et les craintes des investisseurs de voir une inflation plus élevée déclencher plus de hausse des taux d'intérêt de la Fed (Réserve fédérale américaine) - ce qui a toujours un impact négatif sur les actions - et aucune des deux ne devrait disparaître de sitôt", a prévenu M. Anthis.

Ainsi, "la volatilité devrait rester élevée sur les marchés cette semaine et avec un agenda économique peu fourni mercredi, les devises devraient continuer à trouver leur direction du côté des marchés actions", a poursuivi M. Anthis.

Mais au-delà, "si les indicateurs économiques américains continuent de dépasser les attentes, le billet vert pourrait s'apprécier encore plus", a prévenu Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Vers 14H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique européenne, à 88,70 pence pour un euro, et baissait face au billet vert, à 1,3904 dollar pour une livre.

La devise suisse progressait baissait face à l'euro, à 1,1604 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9408 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise s'appréciait fortement face au billet vert, à 6,2766 yuans pour un dollar contre 6,2907 yuans mardi à 15H30 GMT.

L'once d'or a fini à 1.328,50 dollars au fixing du matin, contre 1.331,40 dollars mardi au fixing du soir.

Le bitcoin valait 8.465,93 dollars, contre 7.797,34 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi ---------------------------------- 14H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2334 1,2376 EUR/JPY 134,72 135,57 EUR/CHF 1,1604 1,1588 EUR/GBP 0,8870 0,8873 USD/JPY 109,23 109,54 USD/CHF 0,9408 0,9356 GBP/USD 1,3904 1,3948

afp/al