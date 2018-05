L'euro continue à baisser face au dollar après Trump et Powell

Tokyo (awp/afp) - L'euro continuait à baissait mercredi face au dollar après l'annonce par Donald Trump de la sortie américaine de l'accord nucléaire iranien et une prise de parole du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1850 dollar contre 1,1864 dollar mardi à 21H00 GMT et 1,1922 dollar lundi soir.

En séance mardi, l'euro était descendu jusqu'à 1,1838 dollar, au plus bas depuis le 25 décembre dernier.

La monnaie unique européenne montait en revanche face à la devise japonaise à 129,78 yens, contre 129,47 yens mardi soir.

Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 109,51 yens, contre 109,13 yens la veille.

Donald Trump a annoncé mardi le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions, au risque d'ouvrir une période de vives tensions avec ses alliés européens et d'incertitudes quant aux ambitions atomiques de Téhéran.

Alors qu'une forte volatilité était redoutée sur la devise américaine, le dollar a peu évolué durant la prise de parole de Donald Trump dont l'effet a été plutôt neutre selon des analystes.

Le marché réagit à "la décision de Trump de se retirer de l'accord iranien avec calme" jusqu'à présent, a souligné le stratégiste de la National Australia Bank, Ray Attrill, dans un commentaire.

"Il est encore trop tôt pour savoir si la décision se traduira par un stress géopolitique accru au Moyen-Orient, même si toute réduction physique des exportations iraniennes de pétrole brut reste limitée ", a-t-il ajouté.

La devise américaine a été davantage influencée mardi par des commentaires du président de la banque centrale américaine (Fed) lors d'une conférence à Zurich.

Selon Jerome Powell, les attentes des intervenants de marchés semblent "raisonnablement bien alignées" sur la stratégie mise en oeuvre par la Fed, "ce qui suggère que les marchés ne devraient pas être surpris par nos actes si l'économie continue à évoluer conformément aux attentes", a-t-il affirmé.

Ces commentaires ne donnent pas d'indications nouvelles sur la trajectoire des hausses de taux mais en minimisant l'influence de la Fed, ils ont renforcé la perspective que celle-ci poursuive sa stratégie de resserrement monétaire, ont estimé les analystes.

Un relèvement des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, ceux-ci hésitant entre un total de trois ou quatre hausses de taux en 2018.

La monnaie européenne continue de son côté à être affectée par un fléchissement dans les données économiques en provenance de la zone euro. Ce ralentissement pèse sur l'euro car, selon les investisseurs, il oblige la Banque centrale européenne à rester très prudente dans la normalisation de sa politique accommodante en maintenant ses taux d'intérêt au plus bas.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.311,09 dollars, contre 1.314,54 dollars mardi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.059,50 dollars, contre 9.160,97 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3730 yuans pour un dollar, contre 6,3707 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1850 1,1864

EUR/JPY 129,78 129,47

EUR/CHF 1,1890 1,1886

EUR/GBP 0,8760 0,8759

USD/JPY 109,51 109,13

USD/CHF 1,0032 1,0017

GBP/USD 1,3527 1,3547

