L'euro continue à monter face à un dollar lesté par la politique américaine

Tokyo (awp/afp) - L'euro continuait à monter mardi face à un dollar affecté par les incertitudes entourant les intentions de Washington sur le front diplomatique, commercial et monétaire.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2388 dollar, contre 1,2380 dollar lundi vers 21H00 GMT et 1,2331 vendredi soir.

La monnaie unique européenne était en revanche stable face à la devise japonaise à 132,57 yens, contre 132,61 yens la veille au soir.

Le billet vert baissait légèrement face à la monnaie nipponne à 107,01 yens, contre 107,12 yens lundi.

Le dollar n'a pas profité du rebond plus important que prévu des ventes au détail aux États-Unis en mars (+0,6%), signe d'une consommation solide dans le pays et le marché des changes continue à faire preuve d'une défiance envers les responsables politiques américaines, selon les analystes.

Cette prudence a été alimentée lundi par un tweet de Donald Trump accusant la Chine et la Russie de "jouer le jeu de la dévaluation monétaire".

Les cambistes se sont inquiétés de ce tweet de Trump, alors qu'ils essayent toujours de déterminer à quelle vitesse la banque centrale américaine relèvera ses taux

"Le dollar est plus faible du fait du tweet de Trump accusant la Chine et la Russie de +jouer le jeu de la dévaluation des devises+ et du fait que Richard Clarida obtient le feu vert de Trump pour le poste de vice-président de la Fed", a estimé Rodrigo Catril, stratégiste de la National Australia Bank.

Le président américain a décidé de nommer Richard Clarida, un économiste réputé et ancien stratège du fonds obligataire Pimco, comme numéro deux de la Fed, ainsi qu'une responsable de la régulation bancaire du Kansas (centre), Michele Bowman, pour pourvoir un autre des postes vacants de gouverneur à la Réserve fédérale.

Les marchés semblaient toutefois rassurés après les frappes menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni en Syrie dans la nuit de vendredi à samedi, qui sont restées limitées et n'ont pas déclenché pour l'instant d'escalade des tensions entre les États-Unis et les alliés de Damas, Russie en tête.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.345,69 dollars contre 1.345,97 dollars lundi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 7.974,65 dollars, contre 7.986,05 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,2809 yuans pour un dollar contre 6,2765 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2388 1,2380

EUR/JPY 132,57 132,61

EUR/CHF 1,1893 1,1883

EUR/GBP 0,8638 0,8634

USD/JPY 107,01 107,12

USD/CHF 0,9601 0,9600

GBP/USD 1,4341 1,4339

bur-php/spi