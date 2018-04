L'euro en baisse face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro reculait vendredi face au dollar, la monnaie américaine montant également contre le yen, alors que l'inflation reste très faible au Japon et que les taux d'intérêts américains à long terme ont continué à grimper jeudi.

Vers 09H15 GMT (11H15 heure de Paris), l'euro valait 1,2308 dollar contre 1,2346 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne baissait légèrement face à la devise japonaise à 132,47 yens, contre 132,55 yens la veille au soir.

Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 107,63 yens, contre 107,37 yens mercredi soir.

"L'augmentation des rendements des bons du Trésor (américain) combiné à un ralentissement de l'inflation au Japon a contribué au gain" du dollar contre le yen, a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

A la suite d'indicateurs encourageants aux Etats-Unis, les investisseurs sont de plus en plus confiants sur le fait que la Réserve fédérale américaine (Fed) va continuer à relever ses taux.

Résultat: le rendement sur les bons du Trésor à deux ans est monté jeudi à son plus haut niveau en neuf ans et celui sur les bons du Trésor à 10 ans a grimpé au-dessus de 2,9%. La hausse des rendements tend à faire monter le billet vert face aux autres devises.

A l'inverse, au Japon la hausse des prix à la consommation (hors denrées périssables) sur un an est revenue à 0,9% en mars, après 1% en février, ralentissement qui souligne les difficultés pour la banque centrale nippone d'atteindre son objectif d'inflation de 2%, maintes fois repoussé depuis le lancement d'une ambitieuse politique monétaire au printemps 2013.

Sur l'euro, l'absence d'événements majeurs laisse à penser que l'intérêt des analystes se détournait de la monnaie unique, alors que la livre sterling attirait une nouvelle fois les regards.

Celle-ci poursuivait sa baisse face au dollar après le ton prudent adopté par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney.

Évoquant la prochaine réunion du comité monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) en mai, il a tempéré les attentes des analystes qui tablaient très majoritairement sur une remontée des taux.

"M. Carney a refroidi l'optimisme du marché concernant une relevée des taux en mai, suggérant qu'il ne s'intéressait pas assez attentivement aux données économiques", a expliqué Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Le franc suisse, de son côté, se renforçait légèrement après avoir chuté sur la semaine et avoir dépassé le seuil symbolique de 1,20 franc suisse pour un euro jeudi, et atteint vendredi un plus depuis janvier 2015 vers 05h30 GMT à 1,2006 franc suisse.

En janvier 2015, la banque centrale suisse avait dû abandonner ce seuil de 1,20 franc suisse auquel elle tenait pour éviter la surévaluation. La devise suisse s'était alors brutalement appréciée face à l'euro de plus de 18% en une journée.

Vers 09H15 GMT, l'or valait 1.341,41 dollars contre 1.345,60 dollars mercredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 8.305,46 dollars, contre 8.233,85 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,2912 yuans pour un dollar contre 6,2791 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------------

09H15 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2308 1,2346

EUR/JPY 132,47 132,55

EUR/CHF 1,1981 1,1992

EUR/GBP 0,8756 0,8662

USD/JPY 107,63 107,37

USD/CHF 0,9734 0,9713

GBP/USD 1,4055 1,4087

bur-ktr/js/spi