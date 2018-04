L'euro en baisse face au dollar, les regards tournés vers la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro baissait lundi face au dollar avant une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et alors que l'inflation sur un an aux Etats-Unis a atteint en mars la cible des 2%.

Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2070 dollar, contre 1,2130 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne perdait également du terrain face à la devise japonaise, à 132,05 yens, contre 132,29 yens vendredi soir.

Le billet vert montait face à la monnaie nipponne à 109,51 yens contre 109,05 yens vendredi.

L'euro baissait lundi, alors qu'il s'était légèrement repris à la fin de la semaine dernière.

"Nous avons assisté vendredi à des prises de bénéfices sur le dollar, il est donc probable que les investisseurs reprennent maintenant leur position à l'achat", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Selon Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com, deux éléments cette semaine sont de nature à influer le niveau du dollar à court terme: la réunion de la Fed, mardi et mercredi, et les chiffres du chômage aux Etats-Unis pour avril, vendredi.

Si aucun changement dans la politique monétaire n'est attendu en milieu de semaine par les analystes, les mots employés dans le communiqué de la Fed seront scrutés attentivement, surtout que selon des données publiées lundi, l'inflation sur un an aux Etats-Unis, mesurée par l'indice PCE, a touché pour la première fois depuis un an 2%, l'objectif visé par la banque centrale.

"La Fed s'apprête à relever ses taux une nouvelle fois en juin et nous pensons que l'institution utilisera cette réunion pour indiquer ses intentions", a estimé M. Anthis.

A l'inverse, pour Derek Halpeney, analyste pour MUFG, la Fed est susceptible d'adopter un ton "plus prudent" concernant la nécessité d'être "plus agressive sur le resserrement monétaire".

Une hausse des taux a pour effet de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Les investisseurs restent néanmoins partagés sur le nombre total de relèvements cette année, hésitant entre trois et quatre.

Du côté de l'euro, lundi, les cambistes ont pu s'intéresser à des indicateurs allemands, avant la publication de la croissance au premier trimestre et de l'inflation en avril pour la zone euro, respectivement mercredi et jeudi.

En mars, les ventes au détail ont ainsi chuté de 0,6% outre-Rhin contre une augmentation de 0,8% attendue, "ce qui confirme les inquiétudes de M. Draghi (le gouverneur de la Banque centrale européenne) concernant un ralentissement de la zone", a souligné David Madden, de CMC Markets.

Quant à la hausse des prix à la consommation, elle s'est stabilisée en avril en Allemagne au niveau observé en mars, soit 1,6% sur un an (1,5% attendu par le consensus d'analystes Factset).

La semaine dernière, M. Draghi a dit observer une certaine modération de la croissance en zone euro et s'est inquiété de l'aggravation des menaces protectionnistes.

Il s'est néanmoins voulu rassurant en confirmant la trajectoire de la politique monétaire, qui doit progressivement se normaliser.

Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.310,67 dollars, contre 1.323,35 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.278,03 dollars, contre 8.977,07 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise n'était pas cotée lundi en raison d'un jour férié. Elle valait 6,3322 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2070 1,2130

EUR/JPY 132,05 132,29

EUR/CHF 1,1972 1,1978

EUR/GBP 0,8786 0,8799

USD/JPY 109,51 109,05

USD/CHF 0,9920 0,9877

GBP/USD 1,3738 1,3782

bur-ktr/js/eb