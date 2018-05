L'euro en légère baisse face au dollar avant la Fed

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait légèrement mardi face à un dollar profitant de l'inflation aux États-Unis avant une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui débute dans la journée, dans un marché calme en raison du 1er mai.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2069 dollar, contre 1,2078 dollar lundi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne restait stable face à la devise japonaise, à 132,06 yens, contre 132,05 yens lundi soir.

Le billet vert était quasi stable face à la monnaie nipponne à 109,39 yens contre 109,34 yens la veille au soir vendredi.

La devise des États-Unis profite depuis mi-avril d'un apaisement des tensions internationales, de données solides sur l'économie américaine et de la montée des taux d'intérêt.

De plus, l'inflation sur un an aux États-Unis, mesurée par l'indice des prix basé sur les dépenses de consommation publié lundi, a touché en mars pour la première fois depuis un an l'objectif des 2% que la banque centrale estime sain pour l'économie.

Les investisseurs attendent cette semaine le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi et une réunion de la Réserve fédérale a lieu ce mardi et mercredi.

Selon les analystes, même si la Fed ne devrait pas relever ses taux cette semaine, des statistiques robustes pourraient conforter l'idée d'un relèvement en juin, ce qui serait positif pour le dollar.

Une hausse des taux a en effet pour effet de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes et les mots employés dans le communiqué de la Fed à l'issue de la réunion seront scrutés attentivement.

L'euro de son côté était lesté par des indicateurs en provenance d'Allemagne, la première économie de la zone euro: les ventes au détail y ont chuté de 0,6% en mars et la hausse des prix à la consommation s'y est stabilisée en avril au niveau observé en mars, soit 1,6% sur un an.

L'euro "a pâti des statistiques allemandes et continue à être peu acheté", a estimé Stephen Innes de OANDA dans une note aux clients.

Plus tard dans la semaine seront publiés les chiffres sur la croissance au premier trimestre et l'inflation en avril pour la zone euro, respectivement mercredi et jeudi.

"Le climat boursier mondial demeure un peu instable, car les inquiétudes concernant la hausse des prix des matières premières et la hausse des taux d'intérêt continuent de suggérer une baisse des marges des entreprises pour le reste de l'année 2018 ", a ajouté Stephen Innes. "L'incertitude concernant la politique iranienne continue de peser, a-t-il encore dit.

La communauté internationale est suspendue à la décision du président américain Donald Trump qui a fixé au 12 mai la date butoir pour choisir ou non de dénoncer l'accord conclu en 2015 sur le nucléaire iranien, connu sous l'acronyme JCPOA.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lundi qu'Israël disposait de nouvelles "preuves concluantes" d'un plan secret que l'Iran pourrait activer à tout moment pour se doter de la bombe atomique. Donald Trump a estimé que les déclarations de M. Netanyahu étaient une "bonne chose" et répété que l'accord passé de 2015 était "horrible pour les Etats-Unis.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.312,11 dollars, contre 1.315,35 dollars lundi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 8.940,00 dollars, contre 9.272,70 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise n'était pas cotée mardi en raison d'un jour férié. Elle valait 6,3322 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2069 1,2078

EUR/JPY 132,06 132,05

EUR/CHF 1,1968 1,1967

EUR/GBP 0,8775 0,8775

USD/JPY 109,39 109,34

USD/CHF 0,9917 0,9909

GBP/USD 1,3753 1,3763

bur-php/spi