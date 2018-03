L'euro en légère hausse face au dollar, le marché reprend confiance

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait légèrement mercredi face au dollar dans un marché apparemment rassuré par la tenue de négociations entre les États-Unis et la Chine.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2407 dollar, contre 1,2403 dollar mardi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 131,01 yens, contre 130,65 yens mardi à 21H00 GMT.

Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 105,63 yens, contre 105,34 yens pour un dollar la veille au soir.

Le dollar a été affecté sur les dernières séances par la possibilité d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, alors que le président américain Donald Trump a menacé de taxer lourdement certaines importations chinoises, à hauteur de 60 milliards de dollars.

Mais la Chine et les États-Unis ont commencé des négociations. Le secrétaire au Trésor M. Mnuchin a appelé Liu He, le principal responsable économique chinois promu vice-Premier ministre en charge des secteurs économiques et financiers de la Chine, pour le féliciter pour sa nouvelle fonction.

Selon les analystes, les menaces commencent donc à ressembler à un outil de négociation plus qu'à de réelles options, ce qui rassure les marchés.

Une réelle guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis affecterait durablement le dollar, selon les analystes qui estiment également que la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait se montrer plus accommodante pour compenser un ralentissement de la croissance.

Des taux plus bas de la Fed rendent le dollar moins rémunérateur et moins attractif.

L'euro de son côté avait pâti légèrement mardi de données sur le prix des importations allemandes, qui ont reculé de 0,6% sur le mois et sur l'année.

La hausse des prix est un des principaux facteurs qui pourrait inciter la Banque centrale européenne à relever ses taux directeurs.

"L'euro est sujet à un rééquilibrage de fin de mois, et il n'a pas fallu beaucoup plus qu'un refroidissement de la confiance des consommateurs en UE pour entraîner des ventes de la monnaie unique", a noté Stephen Innes de OANDA dans un commentaire.

La monnaie chinoise valait 6,2811 yuans pour un dollar, contre 6,2830 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 7.845,69 dollars, contre 7.990,87 dollars mardi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2407 1,2403

EUR/JPY 131,01 130,65

EUR/CHF 1,1762 1,1742

EUR/GBP 0,8742 0,8761

USD/JPY 105,63 105,34

USD/CHF 0,9480 0,9468

GBP/USD 1,4192 1,4157

