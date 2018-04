L'euro grimpe face au dollar après des commentaires de la BCE

New York (awp/afp) - L'euro avançait lundi face à l'euro dans le sillage de propos du gouverneur de la Banque centrale européenne Mario Draghi dans le rapport annuel de l'institution, alors que le dollar demeurait sous pression.

Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2323 dollar, contre 1,2281 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 131,56 yens, contre 131,32 yens vendredi soir.

Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne à 106,77 yens, contre 106,93 yens vendredi soir.

L'euro évoluait en hausse après la publication du rapport annuel de la BCE dans lequel M. Draghi estime notamment: "A l'avenir, nous prévoyons que le rythme de croissance économique demeure vigoureux en 2018".

Il y rappelle également sa "confiance" dans le fait que "l'inflation convergera vers la cible (de 2%) à moyen terme".

"Ce sont des propos encourageants", a observé Erik Nelson de Wells Fargo.

M. Draghi s'exprimera publiquement mercredi.

Pour Lee Hardman, analyste chez MUFG, la portée des propos du gouverneur dans le rapport de la BCE est toutefois à relativiser.

"Il n'y a rien de nouveau dans ce commentaire", a-t-il expliqué, voyant surtout dans la hausse de l'euro une faiblesse du dollar.

Vendredi, le billet vert avait ainsi perdu du terrain face à la devise européenne après des chiffres sur l'emploi américain moins bons qu'attendu.

Côté géopolitique, les investisseurs gardaient un oeil sur les déclarations politiques concernant les relations commerciales sino-américaines, très suivies par des investisseurs inquiets du risque d'éclatement d'une guerre commerciale entre les deux pays.

Concernant les indicateurs, les courtiers sont surtout dans l'attente de la publication mercredi de l'indice américain des prix à la consommation (CPI) pour mars, "en tête de liste" des événements de la semaine, a estimé M. Nelson, cet indicateur devant fournir des éléments sur l'inflation aux Etats-Unis.

La publication également mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) ayant abouti à la première hausse de taux de l'année sera également surveillée.

"Ces deux événements fixeront probablement le niveau du dollar avant la prochaine réunion du comité monétaire de la Fed en mai", a ajouté Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Les hausses de taux de la Fed rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La monnaie chinoise a terminé à 6,3070 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT. Elle n'était pas cotée jeudi et vendredi en raison de jours fériés. Elle avait terminé mercredi à 6,3033 yuans pour un dollar.

Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.337,48 dollars, contre 1.333,65 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 6.747,53 dollars, contre 6.604,48 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2323 1,2281

EUR/JPY 131,56 131,32

EUR/CHF 1,1785 1,1787

EUR/GBP 0,8718 0,8714

USD/JPY 106,77 106,93

USD/CHF 0,9564 0,9591

GBP/USD 1,4135 1,4092

bur-alb/jum/pb