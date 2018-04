L'euro grimpe face au dollar après la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro évoluait en hausse face au dollar lundi, après des propos de Draghi dans le rapport annuel de la Banque centrale européenne (BCE) et alors que le dollar demeure sous pression.

Vers 14H10 GMT (16H10 heure de Paris), l'euro valait 1,2318 dollar, contre 1,2281 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 131,84 yens, contre 131,32 yens vendredi soir.

Le billet vert montait lui aussi légèrement face à la monnaie nipponne à 107,02 yens, contre 106,93 yens vendredi soir.

L'euro évoluait en hausse face au dollar après la publication du rapport annuel de la BCE dans lequel s'exprime Mario Draghi, le gouverneur de l'institution.

"A l'avenir, nous prévoyons que le rythme de croissance économique demeure vigoureux en 2018", a-t-il commenté, rappelant sa "confiance" dans le fait que "l'inflation convergera vers la cible (de 2%) à moyen terme".

En outre, M. Draghi s'exprimera publiquement mercredi.

Pour Lee Hardman, analyste chez MUFG, la portée des propos du gouverneur dans le rapport de la BCE est à relativiser.

"Il n'y a rien de nouveau dans ce commentaire", a-t-il expliqué à l'AFP, voyant dans la hausse de l'euro, avant tout une faiblesse du dollar.

Vendredi, le billet vert avait ainsi perdu du terrain face à la devise européenne après des chiffres sur l'emploi américain, moins bons qu'attendu, et un discours du président de la Fed, Jerome Powell.

Celui-ci a adopté un ton prudent quand il a estimé que les taux devaient remonter ni trop rapidement, ce qui empêcherait l'inflation de progresser, ni trop lentement, ce qui la ferait monter trop vite.

Ce ton mesuré "est insuffisant pour soutenir un dollar plus fort", a jugé M. Hardman.

Selon les analystes, la semaine devrait être relativement calme en termes d'indicateurs.

Pour Connor Campbell, analyste pour Spreadex, les seuls éléments susceptibles d'intéresser les marchés seront les minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, mercredi.

"Ces deux événements fixeront probablement le niveau du dollar avant la prochaine réunion du comité monétaire de la Fed en mai", a ajouté Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Côté géopolitique, les investisseurs garderont un oeil sur les relations sino-américaines alors que le président américain s'est dit convaincu dimanche qu'un "accord" serait "trouvé" avec la Chine pour éviter un conflit commercial.

Cependant, la Chine a répondu par la négative au tweet présidentiel. "Dans les conditions actuelles, il est impossible pour les deux parties d'avoir de quelconques pourparlers sur le sujet", a martelé lundi Geng Shuang, porte-parole de la diplomatie chinoise, lors d'une conférence de presse.

La monnaie chinoise valait 6,3088 yuans pour un dollar lundi vers 14H00 GMT. Elle n'était pas cotée jeudi et vendredi en raison de jours fériés. Elle avait terminé mercredi à 6,3033 yuans pour un dollar.

L'or valait 1.332,10 dollars, contre 1.333,65 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 6.683,22 dollars, contre 6.604,48 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

14H10 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2318 1,2281

EUR/JPY 131,84 131,32

EUR/CHF 1,1788 1,1787

EUR/GBP 0,8712 0,8714

USD/JPY 107,02 106,93

USD/CHF 0,9568 0,9591

GBP/USD 1,4140 1,4092

