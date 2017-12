L'euro monte encore face au dollar dans un marché toujours calme

Paris (awp/afp) - L'euro continuait à progresser jeudi face à un dollar affaibli par un indicateur décevant, dans un marché toujours très calme à l'approche des fêtes du Nouvel an.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait 1,1932 dollar, après avoir atteint vers 08H15 GMT 1,1947 dollar, à son plus fort depuis un mois, contre 1,1889 dollar mercredi vers 22H00 GMT et 1,1864 dollar mardi soir.

La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise à 134,70 yens contre 134,74 yens pour un euro mercredi soir.

Le billet vert baissait aussi face à la monnaie nipponne à 112,89 yens contre 113,33 yens mercredi soir.

Dans un marché aux volumes atones en cette période de fêtes, les cambistes continuaient de vendre leurs dollars.

"La réforme fiscale est passée, mais elle n'a pas convaincu les consommateurs américains", a souligné Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Mesure phare du président Donald Trump, la réforme fiscale promulguée en décembre était largement anticipée par les marchés et pourrait n'apporter qu'un soutien modéré à l'économie américaine.

Selon M. Halpenny, "les données sur l'économie américaine ne devraient pas spectaculairement s'améliorer dans les prochains mois, ce qui devrait pousser la Fed à la prudence".

La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé, lors de sa dernière réunion à la mi-décembre, ses taux d'intérêt dans une fourchette de 1,25% à 1,50%, comme le prévoyaient les marchés. Il s'agissait de la troisième hausse du coût du crédit de l'année.

La banque centrale américaine s'attend pour 2018 à une croissance nettement plus soutenue et à un taux de chômage tombant sous la barre des 4% et projette trois relèvements de taux d'intérêt reflétant, malgré l'accélération de la croissance, des doutes sur la trajectoire de l'inflation qui devrait s'établir à 1,9%, toujours en deçà de l'objectif des 2%.

Par ailleurs, selon Stephen Innes, analyste chez Oanda, les cambistes pariant sur la baisse du dollar "ont profité de l'indice de confiance du Conference Board (publié mercredi, NDLR), qui est tombé à son plus faible niveau depuis novembre 2016, indiquant que les dépenses de consommation ont peut-être atteint leur plafond" après la vague d'achats de la période des fêtes.

Tout en demeurant à un niveau élevé, la confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est érodée plus que prévu en décembre après avoir atteint un pic en novembre dernier. L'indice s'est établi à 122,1 points contre 128,6 points en novembre (chiffre révisé en baisse), alors que les analystes s'attendaient à un léger recul de la confiance, à 128 points.

Vers 10H00 GMT, la livre britannique était quasi stable face à la monnaie unique européenne à 88,73 pence pour un euro, et poursuivait sa hausse face au billet vert à 1,3447 dollar pour une livre.

La devise suisse montait légèrement face à l'euro à 1,1706 franc suisse pour un euro, et plus fortement face à la devise américaine à 0,9811 franc pour un dollar, atteignant même son plus haut en trois semaines et demi vers 08H00 GMT à 0,9798 franc.

La monnaie chinoise remontait face au billet vert, à 6,5354 yuans pour un dollar après avoir atteint son plus haut niveau en trois mois vers 09H30 GMT à 6,5281 yuans, contre 6,5564 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'établissait à 14.460,70 dollars contre 15.150,60 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le bitcoin souffrait de l'annonce jeudi par la Corée du Sud d'une interdiction des échanges anonymes de cryptomonnaies et d'un renforcement de la lutte contre leur utilisation à des fins de blanchiment.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------------

10H00 GMT 22H00

EUR/USD 1,1932 1,1889

EUR/JPY 134,70 134,74

EUR/CHF 1,1706 1,1729

EUR/GBP 0,8873 0,8872

USD/JPY 112,89 113,33

USD/CHF 0,9811 0,9865

GBP/US 1,3447 1,3400

afp/rp