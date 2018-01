New York (awp/afp) - L'euro progressait face au dollar lundi, la devise américaine restant lestée par les interrogations sur l'évolution des politiques monétaires dans le monde peu après l'annonce d'un compromis sur le budget américain.

Vers 22H00 GMT (23H00 HEC), l'euro valait 1,2263 dollar, contre 1,2225 dollar vendredi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 136,02 yens pour un euro contre 135,42 yens vendredi soir.

Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 110,92 yens contre 110,77 yens vendredi.

La monnaie américaine est un peu remontée en cours de séance new-yorkaise alors que les sénateurs démocrates annonçaient avoir accepté un compromis budgétaire temporaire devant permettre de mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, ou "shutdown", entrée en vigueur samedi.

Elle est toutefois retombée quelques minutes plus tard.

D'après Omer Esiner, de Commonwealth Foreign Exchange, cette annonce n'a pas eu réellement d'influence "car les marchés savent que ces épisodes de +shutdown+ n'ont pas d'effet durable et n'avaient en conséquence pas réagi outre-mesure la semaine dernière quand les discussions sur le budget semblaient stagner".

En l'absence d'indicateurs majeurs lundi, les marchés continuent selon lui à être dominés par les interrogations sur les politiques monétaires alors que les banques centrales japonaise et européenne tiennent cette semaine des réunions importantes.

"Les cambistes concentrent de plus en plus leur attention sur le fait que les politiques monétaires de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et peut-être de la Banque du Japon (BoJ) pourraient s'engager plus franchement sur la voie de la normalisation", a relevé M. Esiner.

"L'idée que la Réserve fédérale n'est plus la seule à être en train de durcir sa politique monétaire a beaucoup pesé sur le dollar ces derniers temps", a ajouté le spécialiste. "Si la BCE et la BoJ émettent des communiqués reflétant une volonté de statu-quo dans l'immédiat, cela pourrait être favorable à la monnaie américaine."

Les cambistes gardaient par ailleurs un oeil sur l'Allemagne, où le SPD de Martin Schulz et les conservateurs dirigés par la chancelière allemande Angela Merkel doivent commencer des négociations en vue d'un "contrat de coalition", feuille de route du futur gouvernement.

L'euro peine toutefois à s'apprécier car "les opérateurs de marché se rendent compte que la probabilité de voir Mario Draghi tenter de dissuader (les cambistes de continuer à acheter la devise en masse, ndlr) continue de grimper", a prévenu Konstantinos Anthis d'ADS Securities.

"Depuis le début de l'année, la monnaie unique a surtout profité d'un accès de faiblesse du dollar, mais dans le même temps les finances de la zone euro ont continué de se renforcer", a expliqué l'analyste.

"Mais la performance de la zone euro dépend d'un euro relativement bon marché et son (récent) bond va forcément inquiéter les responsables" de la banque centrale, a-t-il ajouté.

Vers 22H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 87,67 pence pour un euro comme face au billet vert, à 1,3987 dollar pour une livre. Elle a grimpé vers 21H00 GMT à 1,3991 dollar, son plus haut niveau depuis l'annonce de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE) en juin 2016.

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1796 franc suisse pour un euro, et se stabilisait face à la devise américaine, à 0,9620 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé en petite baisse face au billet vert, à 6,4050 yuans pour un dollar à 15H10 GMT contre 6,4040 yuans vendredi à 14H20 GMT, quand elle avait atteint son niveau en fin d'échanges le plus fort depuis 2015.

L'once d'or a fini à 1.332,60 dollars au fixing du soir, contre 1.334,95 dollars vendredi.

Le bitcoin valait 10.177,67 dollars contre 11.489,48 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

22H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2263 1,2225

EUR/JPY 136,02 135,42

EUR/CHF 1,1796 1,1771

EUR/GBP 0,8767 0,8820

USD/JPY 110,92 110,77

USD/CHF 0,9620 0,9629

GBP/USD 1,3987 1,3860

