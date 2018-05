L'euro monte face au dollar dans un marché attentiste

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait face au dollar lundi dans un marché attentiste après la publication la semaine dernière d'un indice des prix à la consommation moins élevé que prévu aux États-Unis, les cambistes surveillant la situation en Italie.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1967 dollar contre 1,1943 dollar vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 130,90 yens, contre 130,63 yens vendredi soir.

Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne à 109,38 yens, contre 109,39 yens vendredi.

Selon les analystes, le marché semble avoir perdu l'appétit pour pousser le dollar plus haut après la publication la semaine dernière d'une inflation moins élevée que prévu aux États-Unis et après plusieurs semaines de hausse quasi continue de la devise américaine.

L'inflation est l'un des principaux critères qui oriente les choix de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux.

Une inflation plus faible qu'anticipé suggère une action moins énergique de la Fed sur les taux, et par effet d'entraînement une perspective de rendement moins grande sur la monnaie américaine qui perd un peu de son attrait.

Du côté de l'euro, les investisseurs surveillent la situation en Italie où Silvio Berlusconi a ouvert la voie à la formation du premier gouvernement anti-système en donnant son feu vert à un accord entre son alliée la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles (M5S).

La 3e économie de la zone euro était sur le point lundi de livrer son destin à deux partis antisystème et eurosceptiques, le Mouvement 5 Étoiles (M5S) et la Ligue qui ont trouvé un accord de gouvernement et devraient annoncer le nom d'un futur Premier ministre.

Luigi Di Maio, le jeune leader du M5S, ainsi que le chef de la Ligue Matteo Salvini (extrême droite), doivent être reçus lundi au Quirinal, le palais présidentiel, pour présenter les détails de cet accord.

"La création d'un gouvernement populiste peut effrayer les investisseurs et peser sur l'euro", a indiqué Mizuho Securities dans une note à ses clients.

Les cambistes attendent en outre cette semaine des chiffres importants sur la croissance trimestrielle et l'inflation en zone euro.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.320,53 dollars, contre 1.318,30 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 8.376,03 dollars, contre 8.432,00 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3383 yuans pour un dollar, contre 6,3340 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1967 1,1943

EUR/JPY 130,90 130,63

EUR/CHF 1,1960 1,1948

EUR/GBP 0,8822 0,8818

USD/JPY 109,38 109,39

USD/CHF 0,9994 1,0000

GBP/USD 1,3565 1,3542

