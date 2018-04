L'euro monte face au dollar en attendant l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro montait mardi face au dollar dans un marché qui digérait des indicateurs européens tout en restant attentif au développement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2319 dollar contre 1,2302 dollar lundi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 130,66 yens contre 130,27 yens lundi à 21H00 GMT.

Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 106,07 yens, contre 105,89 yens pour un dollar la veille au soir.

Sur la séance, les investisseurs attendaient principalement l'indice PMI du secteur manufacturier au Royaume-Uni pour mars.

Celui-ci s'est établi à 55,1 contre 55,2 en février, soit légèrement au-dessus que le consensus de Bloomberg, à 54,7.

L'indice PMI est un indice composite élaboré par le cabinet Markit. Lorsqu'il est supérieur à 50 il signifie que l'activité progresse.

En France, il s'est établi à 53,7 points, son niveau le plus faible depuis un an, même si le secteur continue de bénéficier d'une croissance solide, selon le communiqué.

"La livre a tendance à plus réagir aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises", ont souligné les analystes de la Société Générale.

Vers 09H00, la livre britannique était en hausse face à l'euro et au dollar.

Mais "les données économiques clés" de la semaine ne viendront que vendredi avec la parution du rapport mensuel sur l'emploi américain, a estimé Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

"Le niveau global de chômage est attendu à 4% en mars après les 4,1% de février. Les chiffres seront observés attentivement par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a monté ses taux d'intérêt en mars", a-t-elle ajouté.

Ce rapport donnera également, en plus des chiffres sur l'emploi, des indications sur le niveau des salaires et par ricochet sur l'inflation, éléments essentiels sur lesquels se fondent les décisions de la Fed.

Dernièrement, les cambistes s'interrogeaient sur le nombre de relèvements de taux prévu cette année, estimé entre trois et quatre.

Une remontée des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs.

Ce rapport sur l'emploi sera précédé par d'autres publications mercredi qui donneront une indication de la santé économique des deux côtés de l'Atlantique avec notamment l'activité dans les services aux États-Unis ou les chiffres de l'inflation pour mars dans la zone euro.

Les marchés resteront aussi attentifs aux derniers rebondissements de la guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis.

Pékin a déclenché lundi des mesures punitives contre 128 produits américains, en réponse à l'annonce par Donald Trump de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Ces mesures alimentent la crainte d'un conflit commercial ouvert entre les deux géants économiques mondiaux.

Vers 09H00 GMT, la monnaie chinoise valait 6,2841 yuans pour un dollar, contre 6,2804 yuans pour un dollar lundi vers 15H30 GMT.

L'or valait 1.337,83 dollars, contre 1.325,85 au fixing de jeudi.

Le bitcoin valait 7.337,98 dollars, contre 6.937,38 dollars lundi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2319 1,2302

EUR/JPY 130,66 130,27

EUR/CHF 1,1753 1,1748

EUR/GBP 0,8746 0,8759

USD/JPY 106,07 105,89

USD/CHF 0,9543 0,9551

GBP/USD 1,4084 1,4044

