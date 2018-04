L'euro monte légèrement face au dollar après des chiffres sur l'emploi

américain décevants

Londres (awp/afp) - L'euro montait face au dollar vendredi alors que les créations d'emploi ont ralenti plus que prévu en mars aux Etats-Unis, après un record en février, et en attendant la prise de parole du président de la Réserve fédérale américaine.

Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2270 dollar, contre 1,2240 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne progressait légèrement face à la devise japonaise à 131,58 yens, contre 131,44 yens la veille au soir.

Le billet vert, lui, perdait du terrain face à la monnaie nipponne à 107,25 yens, contre 107,39 yens jeudi soir.

Selon le département du Travail, l'économie américaine a créé 103.000 emplois contre 175.000 attendus par les analystes. Ces derniers tablaient aussi sur une baisse du taux de chômage à 4% alors qu'il reste à 4,1% un niveau déjà historiquement très bas.

Selon Naeem Aslam, analyste chez Think Markets, il est cependant "trop tôt" pour dire si les chiffres de l'emploi sont susceptibles de faire chuter le dollar et il recommande d'attendre la prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed qui doit s'exprimer après la clôture européenne.

Pour Craig Erlam, de Oanda, "le taux de chômage est très bas et le fait qu'il soit à 4,1% ou 4% ne fait pas une grande différence".

Selon le rapport sur l'emploi américain, la hausse du salaire horaire a en revanche augmenté de 0,3% en mars, ce qui porte à 2,7% l'augmentation sur un an. C'est un net rebond par rapport au mois de février où elle n'était que de 0,11%, selon les chiffres révisés.

"Des enquêtes montrent qu'il est de plus en plus difficile pour les entreprises de trouver du personnel", a réagi James Smith, analyste pour ING.

Selon lui, "une pression à la hausse des salaires est en train de se construire", ce qui pourrait pousser la Fed "à augmenter ses taux encore trois fois cette année", après une première augmentation en mars.

Actuellement, la banque centrale américaine prévoit un total de trois hausses en 2018, mais l'hypothèse d'une quatrième est régulièrement évoquée par les analystes.

Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif.

Lors de l'audition de M. Powell, les analystes espèrent des éléments sur les risques de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, "un sujet qui a jusqu'à présent laissé la Fed de marbre", selon Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

La Chine s'est déclarée prête vendredi à "aller jusqu'au bout" et "quel qu'en soit le prix" dans la guerre commerciale qui l'oppose aux Etats-Unis, après les menaces du président américain Donald Trump qui a évoqué jeudi de nouvelles taxes contre les produits importés depuis la Chine.

Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.330,69 dollars contre 1.326,54 dollars la veille à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise n'était pas cotée vendredi en raison de jours fériés. Elle a terminé mercredi à 6,3033 yuans pour un dollar.

Le bitcoin valait 6.630,67 dollars, contre 6.749,55 dollars jeudi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2270 1,2240

EUR/JPY 131,58 131,44

EUR/CHF 1,1780 1,1794

EUR/GBP 0,8717 0,8740

USD/JPY 107,25 107,39

USD/CHF 0,9600 0,9635

GBP/USD 1,4076 1,4003

