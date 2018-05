L'euro monte légèrement face au dollar après la croissance en zone euro

Paris (awp/afp) - L'euro remontait légèrement face au billet vert mercredi, après la croissance au premier trimestre en zone euro et en attendant la conclusion plus tard dans la journée d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 09H15 GMT (11H15 heure de Paris), l'euro valait 1,2002 dollar contre 1,1993 dollar mardi à 21H00.

La monnaie unique européenne était stable face à la devise japonaise, à 131,81 yens, contre 131,79 yens mardi soir.

Le billet vert était également stable face à la monnaie nipponne à 109,82 yens contre 109,86 yens la veille au soir.

La croissance en zone euro a fortement ralenti au premier trimestre, à 0,4% contre 0,7% précédemment.

Néanmoins, ce chiffre correspond aux consensus d'analystes, ce qui explique l'absence de réaction du marché.

Une croissance inférieure "aurait créé de nouveaux obstacles pour que la Banque centrale européenne adopte une posture plus volontariste", avait averti Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

"Les craintes d'un ralentissement de la zone euro ont pesé sur l'euro ces dernières semaines", a ajouté Jasper Lawler, précisant que le ralentissement de la croissance sur un an à 2,5% contre 2,7% précédemment, restait largement à relativiser.

"C'est plus qu'aux Etats-Unis, sans parler des 1,4% au Royaume-Uni", a-t-il noté.

De nombreux analystes jugent que la BCE devrait garder ses taux bas encore un long moment après la fin de son programme de rachats d'actifs, prévu d'ici à la fin de l'année, ce qui pèse sur la monnaie unique.

Une remontée des taux rend en effet la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

La veille, la devise européenne était descendue jusqu'à 1,1982 dollar en cours de séance, souffrant de l'apparente meilleure santé économique des Etats-Unis.

Côté dollar, justement, à l'issue de la journée de mercredi, vers 16H00 GMT, la Fed doit annoncer sa décision concernant sa politique monétaire.

Si la grande majorité des analystes ne prévoient pas l'annonce d'une remontée des taux aujourd'hui, beaucoup misent sur un relèvement en juin et seront à la recherche d'indice allant en ce sens.

"Le sentiment économique de la Réserve fédérale et sa position face à l'inflation seront scrutés de près par les investisseurs", ont ainsi souligné les analystes de Saxo Banque.

"La réunion d'aujourd'hui est l'occasion parfaite pour préparer le marché (à une hausse des taux en juin) et limiter la volatilité quand ils appuieront sur la détente", a abondé Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Vers 09H15 GMT, l'or valait 1.309,76 dollars, contre 1.303,91 dollars mardi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.125,73 dollars, contre 9.015,73 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3596 yuans pour un dollar. Elle n'était pas cotée lundi et mardi en raison de jours fériés. Elle valait 6,3322 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------------

09H15 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2002 1,1993

EUR/JPY 131,81 131,79

EUR/CHF 1,1946 1,1951

EUR/GBP 0,8796 0,8807

USD/JPY 109,82 109,86

USD/CHF 0,9954 0,9966

GBP/USD 1,3644 1,3614

afp/rp