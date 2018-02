L'euro monte un peu face au dollar dans un marché reprenant son souffle

New York (awp/afp) - L'euro montait légèrement mardi face au dollar dans un marché se stabilisant après de fortes turbulences sur les marchés financiers.

Vers 19H00 GMT (20H00 HEC), l'euro valait 1,2397 dollar, contre 1,2373 dollar lundi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne s'appréciait un peu face à la devise japonaise, à 135,30 yens pour un euro contre 135,05 yens lundi soir.

Le billet vert était quasi stable face à la monnaie nipponne, à 109,14 yens pour un dollar contre 109,13 yens la veille.

Le dollar, qui a nettement profité lundi et mardi en première partie de journée, de son statut de valeur refuge en période de tumultes, "se stabilise en même temps que le reste des marchés financiers", a remarqué Sireen Harajli de Mizuho.

Le marché américain des actions, saisi d'un mouvement de panique après plusieurs mois d'euphorie boursière, a en effet dégringolé lundi, provoquant un effet domino sur les marchés asiatiques et européens et entraînant un afflux d'investisseurs vers les actifs jugés moins risqués comme la devise américaine.

Mais le calme semblait revenir à Wall Street mardi où, après un début de séance en dents de scie, les indices oscillaient dans les échanges new-yorkais autour de l'équilibre.

Parallèlement le marché obligataire se détendait un peu, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans et 30 ans par exemple se tassant un peu.

Or "la récente montée des rendements, exacerbée par des indicateurs solides sur l'économie mondiale, a fait craindre aux investisseurs une possible envolée de l'inflation de nature à inciter la Fed à relever ses taux plus rapidement que prévu", a souligné Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange.

"La question désormais est de savoir si le pic de volatilité observé sur les marchés mondiaux a un impact sur les politiques à venir des banques centrales", a-t-il estimé.

"Si le mouvement de vente (sur le marché des actions) commence à affecter la santé du secteur financier, les décisions d'investissement ou plus généralement la croissance, alors les traders pourraient estimer que la Fed ne va pas relever ses taux autant que prévu, ce qui lesterait le dollar", a ajouté M. Esiner.

Vers 19H00 GMT, la livre britannique baissait un peu face à la monnaie unique européenne, à 88,74 pence pour un euro, et montait légèrement face au billet vert, à 1,3971 dollar pour une livre.

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1590 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9349 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,2907 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,2926 yuans lundi à la même heure.

L'once d'or a fini à 1.331,40 dollars au fixing du soir, contre 1.333,60 dollars lundi.

Le bitcoin valait 7.196,74 dollars, contre 7.125,79 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Vers 07H55 GMT mardi, le prix d'un bitcoin est tombé à 5.922 dollars, son niveau le plus faible depuis mi-novembre.

Cours de mardi Cours de lundi

-------------------------------

19H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2397 1,2373

EUR/JPY 135,30 135,05

EUR/CHF 1,1590 1,1525

EUR/GBP 0,8874 0,8864

USD/JPY 109,14 109,13

USD/CHF 0,9349 0,9315

GBP/USD 1,3971 1,3958

