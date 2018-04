L'euro pénalisé face au dollar par un indicateur allemand

New York (awp/afp) - L'euro, lesté par la chute du moral des investisseurs allemands en mars, baissait légèrement mardi face à un dollar qui profitait de son côté d'indicateurs de bonne tenue sur l'économie américaine.

Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2368 dollar, contre 1,2380 dollar lundi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise à 132,35 yens, contre 132,61 yens la veille au soir.

Le billet vert reculait aussi face à la monnaie nipponne à 107,01 yens, contre 107,12 yens lundi.

L'euro s'est replié après être monté en début de séance à son plus haut niveau en trois semaines, au-dessus des 1,24 dollar.

Cette baisse peut s'expliquer selon Viraj Patel d'ING par des prises de bénéfices mais aussi par la baisse du moral des investisseurs en Allemagne.

Sur fond de craintes de guerre commerciale et de conflit syrien, l'indicateur de l'institut ZEW est en effet ressorti à -8,2 points en avril, son plus bas niveau depuis novembre 2012.

"Bien que cela puisse pointer un léger ralentissement de l'économie, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter et la croissance devrait rester forte", a relativisé Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Le dollar de son côté a été soutenu par des statistiques meilleures que prévu, qu'il s'agisse de la croissance de la production industrielle ou du rebond des mises en chantier de logements en mars.

"En plus de ces données solides, plusieurs responsables de la Réserve fédérale se sont exprimés dans la journée et ont dans l'ensemble signalé qu'ils étaient prêts à poursuivre la remontée progressive des taux d'intérêt", a souligné Eric Viloria de Wells Fargo.

Le dollar a aussi profité selon Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange d'une intervention du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin semblant relativiser un tweet envoyé la veille par le président Donald Trump et accusant la Chine et la Russie de "jouer le jeu de la dévaluation monétaire".

Ce tweet était intervenu peu de temps après la publication d'un rapport du Trésor américain, dans lequel l'administration s'était une nouvelle fois refusée à accuser un pays de manipuler sa monnaie.

"M. Mnuchin a assuré que les propos du président Trump (...) étaient destinés à faire savoir à Moscou et Pékin que les Etats-Unis surveillaient ce qui se passait sur le marché des changes et qu'ils ne devaient pas essayer d'agir pour faire baisser leur monnaie", a avancé M. Esiner.

Le livre britannique a pour sa part touché vers 07H30 GMT son plus haut niveau face au dollar depuis sa chute après le vote du Brexit en juin 2016, avant de retomber après la publication de statistiques inférieures aux attentes sur les salaires au Royaume-Uni.

Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.346,58 dollars contre 1.345,97 dollars lundi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 7.901,97 dollars, contre 7.986,05 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise a terminé à 15H30 GMT à 6,2825 yuans pour un dollar contre 6,2765 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2368 1,2380

EUR/JPY 132,35 132,61

EUR/CHF 1,1949 1,1883

EUR/GBP 0,8657 0,8634

USD/JPY 107,01 107,12

USD/CHF 0,9661 0,9600

GBP/USD 1,4286 1,4339

